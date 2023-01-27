アーティスト・ReoNaが2023年3月8日(水)にリリースする2ndフルアルバム『HUMAN』より、新ビジュアルワークや収録楽曲が公開された。

1stフルアルバム『unknown』から約2年半ぶりとなる新作フルアルバム『HUMAN』は、完全数量生産限定盤・初回生産限定盤・通常盤の3形態でリリース。完全数量生産限定盤は、Music Videoを収録した特典映像Blu-rayに加え、今年の6月に開催されたアコースティックツアー「Naked」の最終日・Zepp Haneda(TOKYO)の音源を収録した豪華BOX仕様となる。

完全数量生産限定盤

初回生産限定盤

通常盤

■ReoNa『HUMAN』収録楽曲

01. HUMAN／作詞：ハヤシケイ(LIVE LAB.)、作曲：ハヤシケイ(LIVE LAB.)、編曲：島田昌典

02. Weaker／作詞：ハヤシケイ(LIVE LAB.)、作曲：ハヤシケイ(LIVE LAB.)、編曲：堀江晶太

03. ないない／作詞：ハヤシケイ(LIVE LAB.)・毛蟹(LIVE LAB.)、作曲：毛蟹(LIVE LAB.)、編曲：小松一也

04. シャル・ウィ・ダンス？／作詞：傘村トータ(LIVE LAB.)、作曲：毛蟹(LIVE LAB.)、編曲：小松一也

05. さよナラ／作詞：傘村トータ(LIVE LAB.)、作曲：傘村トータ(LIVE LAB.)、編曲:荒幡亮平

06. FRIENDS／作詞：ReoNa・rui(fade)、作曲：rui(fade)、編曲：rui(fade)

07. ライフ・イズ・ビューティフォー／作詞：傘村トータ(LIVE LAB.)、作曲：傘村トータ(LIVE LAB.)、編曲：荒幡亮平

08. メメント・モリ／作詞：毛蟹(LIVE LAB.)、作曲：毛蟹(LIVE LAB.)、編曲：毛蟹(LIVE LAB.)

09. 生命線／作詞：毛蟹(LIVE LAB.)、作曲：毛蟹(LIVE LAB.)、編曲：毛蟹(LIVE LAB.)

10. Alive／作詞：rui(fade)・ReoNa、作曲：rui(fade)、編曲：堀江晶太

11. SACRA／作詞：cAnON.、作曲：澤野弘之、編曲:澤野弘之

12. VITA／作詞：毛蟹(LIVE LAB.)・ReoNa、作曲：毛蟹(LIVE LAB.)、編曲:荒幡亮平

※完全数量生産限定盤・初回生産限定盤・通常盤すべて同じ収録内容

ReoNaの2ndフルアルバム『HUMAN』は、2023年3月8日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。