ゲストを巻き込むインタラクティブ演出も!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2023年3月1日、データイムパレード「NO LIMIT!パレード」をグランドオープン。



マリオたちのフロート

同イベントは、マリオたちのフロートや“ポケモン”たちのフロートが、ひとつのパレードに一斉に登場するテーマパーク初の企画。今回は「ぶっとべ! 全員主役の、超熱狂!」をテーマに、これまでの観覧型パレードとは異なり、誰もがパレードに参加し、主役のような時間を過ごせる、全く新しい“超熱狂”体験が楽しめます。

パレードでは、イルミネーション社のミニオンや映画「SING」に登場する名シンガーたちのほか、スヌーピーやピーナッツの仲間たち、セサミストリートやハローキティなど、世代を問わず世界的キャラクターたちも登場。キャラクターの世界観を表現したダンス・パーティが次々と繰り広げられます。

さらに、パレードがルート上でストップし、エンターテイナーたちがフロートを取り囲むようにとゲストに呼びかける“超NO LIMIT!タイム”など、ゲストを巻き込むインタラクティブ演出も展開。

そのほか、エンターテイナーたちによるバブル(シャボン玉)を噴き出すアイテム「バブルワンド」での空中演出や幻想的な空間の創出のほか、それぞれのフロートからキャラクターをイメージした様々なデザインのコンフェティ(紙吹雪)が舞いあがる演出も楽しめます。

世界初となるマリオたちによるフロートは、マリオカートの世界からそのまま飛び出したようにカートに乗ったマリオ、ルイージ、キノピオ、クッパやヨッシー、ピーチ姫、クッパ7人衆やパックンフラワーたちが登場。



ポケモンのフロート

見上げるほどの壮大なフロートには、迫力満点に羽ばたきスモークを吐くリザードン、ノリノリで踊るピカチュウ、ポケモントレーナーとはしゃぐフシギダネやゼニガメなど、様々なポケモンが大集合。伝説のポケモンのルギアやホウオウがゲストの目の前までやって来る演出も予定しています。

1月5日からは、パレードが確実に楽しめる「NO LIMIT!パレード特別観賞エリア入場券」(1,300円~)の販売もされています。



ふたりで童心に返って楽しめそうなこのイベント、遊園地デートにオススメ!



※価格はすべて税込

