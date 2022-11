ジーユーは、「Pokemon(ポケモン)」とのスペシャルコレクションを、11月中旬より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

子どもから大人まで人気の「Pokémon(ポケモン)」とのウィンターコレクションが登場 「Classic Style Collection」をテーマに、今季トレンドのクラシカルな要素を取り入れたベビーから大人まで楽しめるファッションアイテムを販売する。

ウィメンズは、ポッチャマやミミッキュなどをトレンドのクロップドトップスや、ふんわりとした肌触りが魅力のマシュマロフィールラウンジセットなどにデザインした。

メンズは、今季のファッショントレンドであるカレッジテイストのヘビーウェイトスウェットや、レトロなムード漂うフェアアイル柄をモチーフとして採用したニットやボクサーパンツなどが登場。

キッズは、ピカチュウやポッチャマをデザインした裏起毛のスウェットやニットなどを展開し、これからの季節をあたたかく過ごせるアイテムが豊富にそろう。

ベビーは、大人のアイテムと連動したデザインのスウェットで親子で楽しめるラインナップになっており、幅広い世代で楽しめるコレクションとのこと

さらに、11月中旬~ポケモン商品を1会計につき2点以上購入した人対象に、ポッチャマデザインのランドリーネットを先着で1点プレゼントする。配布枚数には限りがあり、無くなり次第、終了となる。また、店舗により配布枚数が異なり、オンラインストアでは抽選でプレゼントとなる。

