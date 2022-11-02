長澤まさみ、眞栄田郷敦、鈴木亮平、脚本を担当した渡辺あやが22日、『エルピスー希望、あるいは災いー』制作発表会に登場。作品の魅力を語った。
（オススメ動画）
🎬長澤まさみ、鈴木亮平のお茶目な一面を暴露！？「バカにされてるとしか…」と苦笑い『エルピスー希望、あるいは災いー』制作発表会
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🎬眞栄田郷敦、しれっと鈴木亮平のモノマネを披露！？長澤まさみと楽しげな撮影エピソードを明かす『エルピスー希望、あるいは災いー』制作発表会
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