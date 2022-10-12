エバーアクションは10月21日より、「生姜からあげ」「豚からあげ」を一部店舗を除く全国の「からやま」で限定発売する。

1個50gを超える「皮つき鶏もも肉」を生姜で漬け込んだ「生姜からあげ」、1枚40gの「豚ロース肉」を揚げ、生姜だれをかけた「豚からあげ」を合盛りに仕立てた本商品。

発売されるのは、「豚からあげと鶏からあげの合盛り定食※豚からあげ2枚、生姜からあげ2個、千切りキャベツ、ご飯、みそ汁」(869円)、「生姜からあげ定食※生姜からあげ4個、千切りキャベツ、ご飯、みそ汁」(759円)、「合盛り定食※生姜からあげ2個、カリッともも2個、千切りキャベツ、ご飯、みそ汁」(759円)、「豚からあげ」(396円/2枚)、「生姜からあげ」(143円/1個)が店内メニューとして用意。

また「豚からあげと鶏からあげの合盛り弁当※豚からあげ2枚、生姜からあげ2個、千切りキャベツ、ご飯」(853円)、「生姜からあげ弁当※生姜からあげ4個、千切りキャベツ、ご飯」(745円)、「合盛り弁当※生姜からあげ2個、カリッともも2個、千切りキャベツ、ご飯」(745円)、「豚からあげ」(388円/2枚)、「生姜からあげ」(140円/1個)が持ち帰り用で用意されている。

生姜だれがたっぷり染しみた豚ロースのからあげでご飯がすすむという。