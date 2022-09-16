AKB48の59作目シングル「元カレです」では初めてのセンターを経験。ドラマ『オクトー 〜感情捜査官 心野朱梨〜』ではドラマ初出演を果たし、大躍進中の本田仁美。
8月4日に開催された『EXIA Presents 関西コレクション 2022 A/W』ではゲストモデルとしてランウェイを歩いた。
そんな本田に初センターの経験や今後挑戦したいことを聞いた。
（オススメ動画）
🎬AKB48本田仁美、神ポーズを連発！鶴嶋乃愛＆川口ゆりならとポップなコーデで可愛さ爆発！『EXIA Presents 関西コレクション 2022 A/W』
https://youtu.be/8VmMMNQAL1U
🎬AKB48本田仁美、韓国語でトレエン斎藤にメッセージ！韓国ドラマ愛も語る 『秋夕に旬の韓国俳優が大集合!7時間ぶっ通し!チンチャ韓サムDAY♡収録取材会』(혼다 히토미)
https://youtu.be/Hn_DwAhfC2E
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