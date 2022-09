かっこいい言葉や名言をご紹介します

今回は、かっこいい言葉や名言をご紹介します。

胸に響くかっこいい言葉を座右の銘として心に留めておくと、ここぞという勝負時に背中を押してくれる存在になるはず。

短文・一言や、英語のかっこいい言葉などを集めてみたので、ぜひ最後までチェックしてお気に入りの言葉を見つけてみてくださいね。

かっこいい言葉【短文・一言】

被害者ではなく、人生のヒロインでありなさい(ノーラ・エフロン)

『恋人たちの予感』や『ユー・ガット・メール』で有名な、アメリカの脚本家・映画監督のノーラ・エフロンが残した名言。

自分の人生は、他の誰でもなく自分でしか切り開いていくことができません。自分の今後の人生を決めるのは、親でも友人でもなく自分です。

毎日を大切にし、自分の人生をしっかり生きていくために、心に留めておきたい言葉です。

頭ではなく、心に従ってください(ダイアナ元妃)

イギリス王室の歴史のなかでも注目され、今でも多くの人々から支持されているダイアナ元妃の名言。

人生のなかで、自分で何か決断をしないとならないという局面は、多かれ少なかれ誰にでも訪れます。そんなときに頭で考えて決断するのも一つの手ですが、「自分は本当はどうしたいのか」と心に素直になることも大切です。

暗闇の中でこそ、星が見える(マーティン・ルーサー・キング・ジュニア)

アメリカのプロテスタントバプテスト派の牧師で、「私には夢がある」の演説で公民権運動に大きな影響を与えた、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの名言の一つ。

人生は楽しいことだけでなく、辛いことや苦しいこともたくさんあります。しかし、苦しい局面だからこそ、発見できるものや得られるものもあります。そしてそこで得られたものは、後の自分の人生に活かすことができるはずです。

艱難汝を玉にす

「艱難汝を玉にす(かんなんなんじをたまにす)」は、「人は困難や苦労を乗り越えることで人として立派になる」という意味のことわざです。西洋の「Adversity makes a man wise.」を意訳した表現です。

「若いときの苦労は買ってでもせよ」という言葉もあるように、苦労した経験は将来必ず役立ちます。そのときは辛くても、投げやりにならずに乗り越えることができれば、その後の人生に彩りを与えてくれるはずです。

好機逸すべからず

「好機逸すべからず(こうきいっすべからず)とは、「チャンスは逃さずに行動すべきだ」という意味のことわざです。

自分の目標を達成したり夢を叶えたりするためには、努力することはもちろんですが、チャンスがきたタイミングを見逃さずにしがみつくことも大切。行動することに不安があっても、覚悟を決めてチャレンジできる人が、夢を叶えることができるのです。

かっこいい言葉【恋愛】

別れる男に、花の名を一つは教えておきなさい。花は毎年必ず咲きます(川端康成)

日本を代表する小説家の一人で、ノーベル文学賞も受賞している川端康成が残した名言。『掌の小説』という小説集の作品の一つである、『化粧の天使達』の一節で記されている言葉です。

二度と会えなくなるかもしれない人に対して、「これからも自分を忘れないでほしい」 「たまにでいいから自分を思い出してもらいたい」と感じる人は多いのではないでしょうか。この言葉の通り、好きな花の名前を一つ教えておけば、相手は毎年その花が咲く度にあなたを思い出してくれるかもしれません。

恋愛は、チャンスではないと思う。私はそれを意志だと思う(太宰治)

『走れメロス』『人間失格』などの作品で名をはせた、日本の小説家太宰治の名言。『チャンス』という作品の一節に、この言葉があります。

恋愛を成就したいなら、チャンスを待つだけでなく、チャンスが来たタイミングで自ら行動を起こせるかどうかが結果につながります。チャンスだけでなく、自分の意志で動けるかどうかも重要です。

「チャンスがないから恋愛ができない」「いつもチャンスを逃して片思いで終わってしまう」と思っている方は、この言葉を胸にまずは自ら行動してみましょう。

われわれを恋愛から救うものは理性よりもむしろ多忙である(芥川龍之介)

『羅生門』『鼻』などの著者として有名な芥川龍之介の名言で、随筆『侏儒の言葉』に記されている言葉です。

恋をすると、相手を思い出して切なくなったり、寂しくて仕事が手につかなくなったりと、自分の感情をコントロールすることが難しくなってしまいますよね。 そんなときはあえて予定を入れて忙しく過ごすことで、恋愛を忘れて自分を保つことができるかもしれません。

好きと言えないなんてケチな根性よ(宇野千代)

日本の小説家・随筆家で、多くの著名人との恋愛・結婚遍歴を持ち波乱万丈な人生を送ったことで有名な宇野千代が残した名言の一つ。

大切に想う相手がいるのであれば、その気持ちをたくさん伝えられると素敵ですね。愛情表現をすることで、自分も相手にとって大切な存在になれるかもしれません。

愛は小出しにせよ

「愛は小出しにせよ」とはことわざの一つで、「激しい愛情は冷めてしまうのも早いので、少しずつ小出しにして長く愛するのがよい」という意味。英語のことわざ「Love me little, love me long」を訳した表現のようです。

本当の愛情というのは、一時的でなく長く続くものです。少しずつの愛情の積み重ねは、絆や信頼となり、長い愛情へ変化していくでしょう。

恋と願いはよくせよ

「恋と願いはよくせよ」とは、「恋をするなら大胆になれ、望みを抱くなら大きく抱け」という意味のことわざです。

恋愛は、ときには大胆になることでよい方向に進むきっかけになる場合もあります。大きな変化を起こしたいときは、自分の殻を破って大胆にアプローチしてみてはいかがでしょうか。

かっこいい言葉【英語】

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.

実業家で世界的に有名なApple社の共同創業者の一人である、スティーブ・ジョブズが残した名言。「あなたの人生の時間は限られているので、他人の人生を生きて無駄にしてはいけない」という意味です。

生きていると、他人の人生が羨ましくなり、その人の真似をして生きていこうと思ってしまうこともあるでしょう。しかし、どんなに真似をしたところでその人にはなれません。そして同様に、自分の人生を生きることができるのも自分だけなのです。

人生は有限。他人になることに時間を使ってしまうのではなく、自分だからこそできることを経験していく人生を目指してみてはいかがでしょうか。

Just because you fail once doesn't mean you're gonna fail at everything.

女優・モデルとして活躍した、マリリン・モンローが残した名言の一つ。「一度失敗したからって、全部失敗するわけじゃない」という意味です。

人は一度失敗すると、「自分はダメな人間なんだ」と意気消沈してしまいがち。しかし、一度の失敗を起こしたくらいで、今後の人生全てが悪い方向にいくということは滅多にありません。むしろ失敗を経験することで、今後の人生がうまくいくというケースも多いです。

一度失敗したことで投げやりになってしまう前に、まず自分の失敗を客観視してみましょう。「意外と大したことではなかったな」と、気持ちを切り替えられるはずです。

Try to be a rainbow in someone’s cloud.

アメリカの活動家・詩人、歌手や女優として活躍したマヤ・アンジェロウの名言の一つ。「誰かにとっての雲の中の虹になれるよう努めてください」という意味です。

自分のためだけに生きるのではなく、他の人にも幸せを与えられる存在になれるよう心がけましょう。他の人に対して幸せや癒やしを与えることで、自分に存在意義があることを感じられ、結果自分の幸せにもつながります。

他の人の助けになったり、希望を与えられたりすることで、人は幸せを感じるものです。

Better late than never.

英語のことわざで、「何もしないより遅くてもやった方がよい」という意味です。

年齢を理由に、やりたいことを諦めていないでしょうか。「やらぬ後悔よりやる後悔」という言葉もあるように、やりたいことがあるならぜひチャレンジしてみましょう。人生は一度きりです。

Experience must be bought.

「経験は買ってでもしなさい」という意味の英語のことわざです。

人生は経験の積み重ね。新しい経験をたくさん積むことで、人生が華やかになり、人としても成長できます。チャレンジするかしないか迷っている人は、「何事も経験だ!」と覚悟を決めて、行動してみてはいかがでしょうか。

No seek, no find.

「探さなければ見つけることはできない」という意味の英語のことわざです。

人生で何か求めているものがあるのなら、まずは探すことから始めてみましょう。受け身でいても答えを見つけることはできません。

成し遂げたいもののために行動できる人は多くありません。最初の一歩を踏み出すことができれば、自信も湧いてくるはず。

かっこいい言葉や名言を心に留めて毎日に彩りを

今回はことわざや著名人の格言など、かっこいい言葉を特集してみました。自分のお気に入りのかっこいい言葉は見つかったでしょうか。

自分のお気に入りの言葉が一つでもあると、その言葉に励まされて高い壁も乗り越えられるものです。ぜひお気に入りのかっこいい言葉を胸に刻み、自分の人生を一歩ずつ歩んでいきましょう。