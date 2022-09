第一三共ヘルスケアは9月1日より、敏感肌向けブランドの「ミノン」から、アーリーエイジングケアに着目した新シリーズ「タイムビート by ミノン」を発売した。

新シリーズ「タイムビート by ミノン」

同シリーズは、多忙なライフスタイルやストレスによって生じる肌悩みに着目した、より美しく活き活きとした自分に出会えるスキンケア・ボディケアを提案するブランドとなっている。

スキンケア製品では、肌のうるおいを満たす10種類のアミノ酸などと、和漢美容成分及びセイヨウナシ発酵エキスを独自のバランスで配合。「保湿」「整肌」の2方向から肌を整え美しくなるための「基礎力」をサポートする、導入美容液と洗い流しマスクと目元美容液の3品目を展開する。

商品は、洗い流しマスク「タイムビート by ミノン アクティベート リンスオフ マスク」(6,050円)、導入美容液「タイムビート by ミノン アクティベート ベースケア セラム」(4,950円)、目元美容液「タイムビート by ミノン シルキー アイゾーン セラム」(5,500円)。

ボディケア製品では、リキッドタイプでありながら洗い流し不要で頭皮と髪をリフレッシュできるドライシャンプーを展開。皮脂汚れを浮かせて落とすナノバブルを発生させるスプレー容器の採用により、界面活性剤フリーを実現した。

商品は、「タイムビート by ミノン ヘア クレンズ ローション」(3,850円)。

販売は、中国越境EC、「天猫国際(Tmall Global)」「小紅書(Red)」「京東(JD)」「抖音(Douyin)」の同社旗艦店にて取り扱う。