フルオープンキッチンからできたてのハワイ料理をお届け

ウェスティンホテル東京(東京都目黒区)のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」では、2022年7月1日(金)から常夏の島ハワイをテーマにした「ハワイブッフェ」を開催中。現地レシピを再現したメニューが数多く並びます。今年の夏休みは、ハワイブッフェでハワイ旅行気分を楽しんでみてはいかが?





ブッフェでは、フルオープンキッチンで作るできたてのハワイ伝統料理や人気のロコフードがいただけます。特に注目したいのが、ハワイの歴史あるホテル「モアナサーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の人気料理を再現したメニュー。



特別に再現した料理は、「Poke Nachos ポケ ナチョス」「Hawaiian Pulehu Chickenプレフチキン」「Garlic Shrimpガーリックシュリンプ サワーガーリックソース 」「Hawaiian Style Steamed Fish with Soy Sauce and Ginger Vinaigrette白身魚のハワイアンスチーム 醤油と生姜のビネグレット」など。



デザートには、地元で愛されている伝統的なハワイスイーツ「Haupia Cake ハウピアケーキ」もお忘れなく。同ホテルのレシピをエグゼクティブペストリーシェフがアレンジして提供するそう。



そのほか、まるでハワイで食べているかのような臨場感あるメニューも楽しみ。「Roasted pork and pineapple wrapped in banana leaves バナナの葉で包んだ山百合ポークとパイナップルのロースト」は、目の前でダイナミックに切り分けてくれます。



また、「Acqua-pazza海鮮のアクアパッツア」「Seafood Laulauバナナリーフ・シーフードラウラウ 魚介のバナナリーフ包み蒸し」など、ハワイの伝統料理も。ロコモコやガーリックシュリンプなど、人気のロコフードなどもいただけます。前菜からスープ、ホットアイテムまで本場ハワイさながらのメニューがずらり。

ハワイの老舗ホテルのペア宿泊券が当たるチャンスも



モアナサーフライダー , ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ

「ハワイブッフェ」をオーダーした人には、「モアナサーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の宿泊券が当たるチャンスも。



Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)ロイヤリティプログラム会員および、ウェスティンホテル東京のメールマガジンに登録した人の中から抽選で「モアナサーフライダー , ウェスティン・リゾート&スパ , ワイキキビーチ」のペア宿泊券や、オリジナルウォーターボトルをプレゼント。



ロビーではハワイ気分をさらに盛り上げてくれるフラダンスイベントも開催。おいしいハワイ料理とホテルのホスピタリティで、まるでハワイにいるようなリゾート気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。

ぜひ一度ハワイを感じられるデートに訪れてみて!





<イベント概要>

期間:2022年7月1日(金)~8月31日(水)

時間:ランチ11:30~14:00、土日祝 12:00~13:45/14:15~16:00

ディナー 18:00~21:30、土日祝 17:00~21:30

料金(税・サービス料込):ランチ:大人 5,700円~

ディナー:大人 7,500円~