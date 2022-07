“魔の2歳児”と言われるだけあって、人間の2歳児はとにかくじっとしていられない! 毎日の歯磨きだって、必死に抵抗したり、かたくなに口を開こうとしなかったりと、苦労されている人も多いのではないでしょうか。

その点、同じ2歳でも小笠原海洋センターの子ガメさんたちは、おとなしく磨かれているようです。PIP@小笠原海洋センター公式さん(@mt_seaturtle)のこちらの投稿をご覧ください。

なんて気持ちよさそうに、しかも堂々と磨かれています! 硬い甲羅をゴシゴシ磨いているのは目にすることがありましたが、ボディの方も結構ガシガシと磨くものなんですね。それにしてもおとなしい。しかもこの表情、2歳の子ガメとは思えませんね(笑)。とっても可愛いです!

この動画に、「ちょー可愛い!!(笑)。うっとり顔が堪んないわ」「手をぴーんとしてなんか可愛い」「目を細める時の可愛さ」「凄く気持ちよさそ」「当然ですみたいな顔がwww」「過去最高レベルにツボにはまりました。 繰り返し繰り返しずっとみていられます」と大反響!

子ガメの気持ちを想像し、「あーそこそこ…かいかいかい……」「おー、そこじゃよ、そこ。もっと強く磨いといてくれよ」「うーーん、そこそこ〜最高だよ、君〜ありがとさーん」とアフレコして楽しむ人も。

また、海外からの反応も非常に多く、「Looks like they are enjoying themselves a good scrub」などのコメントが続々と寄せられ、7月25日現在、37.5万もの"いいね"を集めています。

ウミガメ類の保全活動に尽力されている同センターと運営団体のエバーラスティング・ネイチャー。Twitterには、産卵やふ化、赤ちゃんガメの成長の様子や、砂浜で困っているウミガメをレスキューしたりなど、ウミガメ愛にあふれたリアルな生態をのぞくことができます。興味のある方は、ぜひチェックしてみてくださいね。