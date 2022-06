バンダイ トイディビジョン グローバルトイ企画部は7月16日、パソコン型ラーニングトイ「ディズニー&ピクサーキャラクターズ ラーニングマイスイートパソコン」(1万8,700円)を、全国の玩具店、百貨店、量販店、家電量販店の玩具売場、インターネット通販などで発売する。

「ディズニー&ピクサーキャラクターズ ラーニングマイスイートパソコン」(1万8,700円)

同商品は、100以上のディズニー&ピクサーキャラクターズと一緒に、プログラミングメニューやフォニックス対応英語メニューなど8カテゴリーが学べるパソコン型ラーニングトイ。

英語や算数といった学習だけではなく、プログラミングにも対応した。「プログラミング学習」「英語」「パソコン」「国語」「算数」「生活」「芸術」「ゲーム」の8カテゴリー、総出題数1,200問以上を収録している。3才から小学生中学年ごろまで幅広い年齢の子どもが楽しめる難易度別のメニューを設けている。

プログラミングメニューは、キャラクターを動かしながら、ゲーム感覚で学ぶことができるメニューを収録。難易度別のルートでトライ&エラーができ、手厚いチュートリアルで3才から楽しく実践できる。プログラミング必修化に備え、入学前に楽しみながら論理的思考を育むことができる。

豊富なプログラミングメニュー

基礎的な英語を学べるだけでなく、単語のつづりと発音の間のルールを学んで、さまざまな単語を正しく発音できるようになる英語学習法「フォニックス」に対応したメニューも収録した。フォニックス対応メニューは、学研プラス発行の「小学生の英語ドリル」の問題を収録している。

フォニックス対応の英語メニュー

プリンセスらしいキラキラデザインも特長。キラキラしたクリアマウスや、ホログラムをあしらった画面フレームで、ディズニープリンセスが大好きな子どもが「自分だけのパソコン」と感じられるようなデザインにしている。

プリンセスらしいキラキラデザイン

各メニューをクリアすると、遊んだメニューに応じて図鑑にキャラクター(全48種類)が追加される。図鑑を埋めることを目標に、日々、勉強に取り組むことができる。

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C) Disney/Pixar Plymouth Superbird(TM) JEEP(R)