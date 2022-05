ビジネスシーンでも使われる「赴く(おもむく)」という言葉。ある場所へ向かう、という意味がありますが、その正しい意味や使い方をしっかりとチェックしておきたいところです。本記事では、「赴く」の意味や類語、英語表現、「赴くままに」という表現の意味も紹介します。

「赴く(おもむく)」には、3つの意味があります。

「赴く」は「赴くままに」という言い方でも使われます。「赴くままに」は「心が向くままに」という意味で、「深く考えず衝動や欲求のままに」というニュアンスがあります。「自分の気持ちに逆らわず自然に」という前向きな意味で使われるのが一般的です。

・心の赴くままに行動した

・好奇心の赴くままに書物を読んだ

「赴く」の由来は「面(おも)」と「向く(むく)」で、「顔(面)をその方向に向ける」が語源です。「その方向に向ける」が派生して「ある方角に向かって行く」や「ある状態に向かう」の意味になったと考えられます。

また、「ト」に「走」を付けた「赴」という字には、「転倒しながらも急いでかけつける」という意味があるため、「おもむく」の漢字に「赴」があてられるようになったとされています。

「赴く」は「趣く」と表記されることもあります。どちらも意味は同じですが、ある場所やある方向に行くときには「赴く」が使われ、考え方や気持ちがある方向に向かう場合には「趣く」を使うのが一般的です。

ここからは「赴く」の類語を紹介していきます。「赴く」の類語はビジネスシーンで使うことも多いので、それぞれの違いを確認しておきましょう。

「出向く」は「自分から足を運ぶ」という意味の言葉です。「参る」は堅苦しい表現であるため、ビジネスシーンなどでは「取引先に出向く」などのように使うのが一般的です。

「行く」はそのまま「赴く」の類語として使えます。

「伺う」は「訪ねる」の謙譲語です。ビジネスシーンでは「明日の午前中には伺います」のような使い方をします。

「参る」は「行く」の謙譲語で、へりくだる際に使われます。ビジネスシーンでは「10時までには現場に参ります」のような使い方をします。

「訪ねる」や「訪れる」は「ある目的をもって人の家やある場所へ出かける」という意味があるので類語になります。

「赴く」の英語表現には、「go」や「proceed」などがあります。それぞれの例文をチェックしておきましょう。

・I went to the office of business partner yesterday

(私は昨日、取引先の事務所に赴いた)

・She proceeded to new place of work

(彼女は新任地に赴いた)