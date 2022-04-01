アーティストとして活躍するReoNaが2022年5月11日(水)にリリースする最新E.P.『Naked』より、新ビジュアルとジャケット写真、収録楽曲やクリエイター情報などが公開された。

2022年最初の作品となる今作『Naked』は、ReoNaの1stフルアルバムのタイトルトラック「unknown」の作詞・作曲を手掛けた傘村トータによる新規書き下ろし楽曲が3曲、さらにReoNaの代表曲の一つとなっている「ANIMA」の新規レコーディング音源を収録した意欲作。ReoNaの音楽を通じて伝えたい想いや言葉や心の芯を赤裸々に、“Naked”に詰め込んだ作品となっている。

■CD収録楽曲

M-01. ライフ・イズ・ビューティフォー／作詞：傘村トータ(LIVE LAB.)、作曲：傘村トータ(LIVE LAB.)、編曲：荒幡亮平)

M-02. テディ／作詞：傘村トータ(LIVE LAB.)、作曲：傘村トータ(LIVE LAB.)、編曲：堀江晶太)

M-03. Someday／作詞：傘村トータ(LIVE LAB.)、作曲：傘村トータ(LIVE LAB.)、編曲：堀江晶太)

M-04. ANIMA -Naked Style.-／作詞：毛蟹(LIVE LAB.)、作曲：毛蟹(LIVE LAB.)、編曲：Naked Band(荒幡亮平、山口隆志、比田井 修、高慶"CO-K"卓史、二村 学))

M-05. ライフ・イズ・ビューティフォー -Instrumental-

M-06. テディ -Instrumental-

M-07. Someday -Instrumental-

M-08. ANIMA -Naked Style.- -Instrumental-

そして今作は、CD収録楽曲全曲のMusic Video＆Lyric Videoと、「ANIMA -Naked Style-」のメイキングムービーを収録したBlu-rayを同梱し、撮り下ろしフォトブックレット付、三方背ケース豪華仕様の完全数量生産限定盤と、CD収録楽曲全曲のMusic Video＆Lyric Videoを収録したDVD付の初回生産限定盤、そして通常盤の3形態でのリリースとなる。

完全数量生産限定盤

初回生産限定盤

通常盤

ReoNaの最新E.P.『Naked』は、2022年5月11日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。