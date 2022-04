ディナー付きプランやテイクアウトも用意!

キンプトン新宿東京(東京都新宿区)は、ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジにて「クリスタルブーケ・アフタヌーンティー インスパイアード by ジルスチュアート」の提供を5月31日までの期間限定で開始しました。





提供を開始したのは、ニューヨーク発の人気ブランド・JILLSTUARTとのコラボレーションによるフレグランスアフタヌーンティーの第2弾。

さまざまな果実、草花が織り成す繊細で透明感あふれる香りをテーマにした“クリスタルブーケ・アフタヌーンティー”の提供となります。

今回は、ディストリクトの人気ブランチメニュー5種から選べるメインと、ジルスチュアートコラボレーションのスイーツがセットとなっており、ブランチもアフタヌーンティーも同時に楽しめるハイブリッドメニューとなっています。



メインには、イクラやスモークサーモンがたっぷりのったエッグベネディクト、旬のフルーツを使ったディストリクト パンケーキ、チキンやビーフサーロインのグリルなどが登場。厳選素材を使い、贅沢に仕上げられたディストリクトの人気メニューが勢ぞろいです。



<選べるメイン>

・スパイシーチキンのグリル

・サーモンの鉄板グリル

・オーストラリア産 ビーフサーロインのグリル

・ディストリクトパンケーキ

・ディストリクト シグネチャーエッグベネディクト

※メニューは季節や仕入れ状況により変更となる可能性があります。





スイーツには、ジャスミン、ピーチ、ラズベリーなど果実や草花が織り成すこだわりの9種が登場。

ジャスミンとマンダリンが爽やかに香るミモザケーキ、トップにクリスタルフラワーが煌めくローズ&ラズベリーのスウィリ、ローズマリーが香るすっきりとしたゼリーが乗ったチョコレートバスケットなどが楽しめます。





「クリスタルブーケ・アフタヌーンティー インスパイアード by ジルスチュアート」

<価格>平日5,500円/土日祝6,490円(税込・サービス料別)

<時間>11:30~13:30/14:30~16:30 ※2部制

※前日の16:00までに要予約。





さらに、同アフタヌーンティー付きのディナーメニューも提供。乾杯シャンパーニュ付のプランも楽しめます。



「ALL for ME オールフォーミー」

<価格>平日 7,500円/土日祝 9,000円(税込・サービス料別)

<時間>18:00~21:00(L.O. 20:00)

※前日の16:00までに要予約。



「クリスタルブーケ・アフタヌーンティー To Go インスパイアード by ジル スチュアート」6,500円(税込)

また、ギフトやお土産にオススメのテイクアウトアフタヌーンティーも用意。

スイーツ10種とカナッペ5種、ティーサシェ2つが付いた2箱セットとなっています。





「クリスタルブーケ・アフタヌーンティー To Go インスパイアード by ジル スチュアート」

<価格>6,500円(税込)

<受取時間>14:00~19:30

※受け取り希望日の前日20:00までに要予約。

<商品内容>

スイーツ10種

・オレンジジャスミンミモザタルト

・ベリーミックスシュークリーム

・ジャスミンティーマカロン

・ローズスウィリ

・NYチーズケーキ

・ブリリアントチョコレートバスケット

・ラベンダー&カシスタルト

・ルビーチョコレートドーナッツ

・ストロベリーチョコレートリップ

・バナナブレッド



カナッペ5種

・スモークサーモンテリーヌ・サフランアイオリ

・レバーパテ サンドウィッチ・アプリコットジャム

・ミートパイ・ロメスコソース

・クラブケーキ・コールラビ レムラード

・マッシュルームキッシュ・ラビゴットソース

クリスタルブーケ・アフタヌーンティーを利用した人には、JILLSTUART人気フレグランス3種(クリスタルブルーム オードパルファン、ブリリアントジュエル オードパルファン、オード ホワイトフローラル)より、いずれか1種のサンプルのプレゼントも用意。

Crystal Bouquet Afternoon Tea inspired by JILL STUARTの写真を投稿した人を対象に抽選でスペシャルフレグランスセットが当たるSNSプレゼントキャンペーンも実施します。