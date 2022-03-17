無印良品(運営良品計画)は3月18日～4月4日、無印良品メンバーに対象商品を優待価格で販売する「生活雑貨10％OFF」を開催する。新しいことを始める人や新しい季節の準備に適したアイテムをお得に購入できるという。
生活雑貨やコスメなど割引
対象商品は、収納、家具、寝具、インテリア、家電・照明、コスメ・ケア用品、日用品・キッチン用品、文房具、防災用品・アウトドア、IDÉE、Found MUJI。
実施店舗は、無印良品・MUJI・Found MUJI・MUJI to GO・MUJI com・ネットストア。なお、道の駅なみえ、直江津・酒田の移動販売バスも対象となる。
ネットストアでは、会員はログイン後の買い物で優待、会員未登録の人はMUJI.netメンバー登録(無料)への会員登録後の買い物で優待となる。店舗では、「無印良品メンバー(MUJI Card会員・MUJI.netメンバー・MUJI passport会員・LINEライト会員)」はレジにて提示で優待、海外の「無印良品メンバー(MUJI Card会員・MUJI passport会員)」はレジにて提示で優待となる。
「生活雑貨10％OFF」開催期間 ネットストア:2022年3月18日(金)～4月4日 店舗:2022年3月18日～4月4日 ※各店舗の閉店時間まで
※一部優待除外店舗、割引除外品あり ※海外のMUJI passportへのマイルの付与は不可