WEBマンガサイト『コミックブシロードWEB(コミブシWEB)』オープン1周年記念フェアがゲーマーズ全店にて開催されている。

現在、ゲーマーズ全店で『コミックブシロードWEB』1周年記念フェアを開催中。『コミックブシロードWEB』オリジナル作品や『月刊ブシロード』連載作品など、29作品がグッズになって登場している。タペストリーのほか、アクリルスタンド、缶バッジ、トートバッグなどの新商品を販売している。開催期間は2月20日まで。

(C)︎喬林 知・松本テマリ/BUSHIROAD MEDIA (C)勇人/太田顕喜/田畑壽之 (C)木村まつり/BUSHIROAD MEDIA (C)︎唯乃ユイ/BUSHIROAD MEDIA (C)サイトウケンジ/FIREWORKS (C)伊藤イット (C)︎椿木とりか/BUSHIROAD MEDIA (C)︎とめきち/BUSHIROAD MEDIA (C)熊野ひぐま (C)となりける/太田顕喜 (C)︎巻々廻/BUSHIROAD MEDIA (C)長谷川裕一/BUSHIROAD MEDIA (C)︎毒田ペパ子/BUSHIROAD MEDIA (C)ちょぼらうにょぽみ/BUSHIROAD MEDIA (C)︎桜木蓮/BUSHIROAD MEDIA (C)荒木佑輔/BUSHIROAD MEDIA (C)︎香椎葉平/青井一世 (C)AICライツ/太陽系管理委員会 (C)cosaka/平和ライチ (C)GemFragments PROJECT (C)黒渕かしこ (C)しいはらりゅう (C)さおとめあげは (C)渡空燕丸 (C)倉崎もろこ (C)しろくま (C)TSUBAKI AYASUGI (C)月並甲介 (C)AKI (C)Akira ITOU/Naoyuki Kageyama (C)Quily (C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)ARGONAVIS project. (C)︎DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)Project Revue Starlight (C)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD MEDIA