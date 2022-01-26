WEBマンガサイト『コミックブシロードWEB(コミブシWEB)』オープン1周年記念フェアがゲーマーズ全店にて開催されている。

現在、ゲーマーズ全店で『コミックブシロードWEB』1周年記念フェアを開催中。『コミックブシロードWEB』オリジナル作品や『月刊ブシロード』連載作品など、29作品がグッズになって登場している。タペストリーのほか、アクリルスタンド、缶バッジ、トートバッグなどの新商品を販売している。開催期間は2月20日まで。

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