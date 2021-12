社会人という責任ある立場であれば遅刻は避けたいものです。とはいえ、何かしらの原因で遅刻してしまうこともあるでしょう。

本記事では、遅刻の意味や定義をはじめ、遅刻に関する法律や遅刻するときの電話・メールのマナーを解説。また、早退・欠勤との違い、英語表現についても紹介します。

遅刻とは?

ここでは、遅刻の基本的な意味について解説します。

遅刻を辞書で調べたときの意味

遅刻とは「定められた時刻に遅れること」です。待ち合わせや始業時間に遅れる際、「遅刻する」という使い方をします。

会社員における遅刻の定義

労働基準法に遅刻の定義は記載されていません。決められた時刻を過ぎていれば、数分程度でも数時間でも同じ遅刻扱いとするのが一般的でしょう。

遅刻は学校や会社などが定めている時刻に遅れることです

遅刻に関する法律

「遅刻をすると罰金になることはあるのか?」と疑問に思う人も多いでしょう。ここでは、遅刻に関する法律を解説します。

遅刻で罰金を払う必要はある?

遅刻への罰として会社が従業員に金銭を支払わせることは、労働基準法16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と禁止されています。つまり「遅刻をしたら罰金〇円支払う」など直接的なペナルティは基本的に違法と考えられます。 。

遅刻で賃金を減額される場合はある

支払わせるかたちでの罰金は違法とされている一方で、賃金の減額は認められる可能性があります。

これは労働基準法24条における「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ばれるものに則っており、労働者が遅刻で仕事をしなかった場合、会社はその分の賃金を支払う義務はないとされています。

減給額の上限

仕事をしなかったことによる賃金の減額は法的に問題ないとされていますが、実際に企業がペナルティとして行うためには、就業規則の懲戒項目に減給に関する規定を明記したり、労働契約書で定めたりする必要があります。

また、減給額も労働基準法91条で上限が定められています。減給額のポイントは次の通りです。

・1回の減給額は、平均賃金の1日分の半額を超えないこと

・減給の総額が、1賃金支払期の賃金総額の1/10を超えないこと

月給25万円、1日の平均賃金が約8,333円の労働者のケースでみてみると、

・1回の減給額は、4,166円を超えない

・1カ月で減給できる額は25,000円が限度

上記のようになります。

遅刻を繰り返すと解雇される?

労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。そのため、遅刻を数回したことによって解雇されるようなケースは基本的にないでしょう。

しかし、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合は解雇が有効となるので、例えば「度重なる遅刻で再三注意を受けているにも関わらず改善が見られない」というような場合は解雇される可能性があります。

遅刻は労働基準法に抵触しない程度で減給されることがあります

遅刻連絡の電話・メールでのマナーと例文

ここでは、遅刻するときの電話・メールのマナーを解説します。例文もあわせて紹介するので、もしものときに備えて覚えておきましょう。

遅刻連絡を電話でする場合

特に遅刻時の連絡方法にルールがないようならば、電話での連絡がおすすめです。メールだと相手が始業前に気づかない可能性もあります。電話の場合は以下のような伝え方をしてみましょう。

【例文】】

目覚ましが壊れていて寝坊してしまいました。急いで支度して向かいますので、おそらく〇時〇分には会社に着けると思います。本当に申し訳ありません。

上記のように、遅刻の理由と到着予定時刻を伝えた上できちんと謝罪するようにしましょう。また、電話口で長々と言い訳するのは印象がよくありません。素直に話すことを心掛けましょう。

遅刻連絡をメールでする場合

メールは体調不良で声が出ないときや病院など声を出しにくい環境にいるときに使える連絡方法です。

上司などにメールで遅刻を伝えるケースの例文とあわせて、公共交通機関が遅延して取引先との約束の時間に遅れるケースの例文も紹介します。

【例文1】

件名 自分の名前/体調不良のため遅刻します 本文 おはようございます。〇〇です。

今朝から頭痛がひどく動くのがつらい状況のため、遅刻になりそうです。

発熱はないので、頭痛が改善したら出社できると思います。

ご迷惑おかけし申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

【例文2】

件名 株式会社〇〇 自分の名前/電車遅延により遅れます 本文 いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。

〇〇駅から貴社に向かっておりましたが、人身事故の影響で発車が30分ほど遅れております。

そのため、〇時に予定していた貴社との会議に遅れそうです。おそらく、〇時〇分には到着できるかと思います。

ご迷惑をおかけし本当に申し訳ございません。何卒よろしくお願いいたします。

メールだと相手が気づかない可能性もあるので、件名をわかりやすくするように心掛けてください。また、電話と同様に、遅刻の理由や到着予定時刻、謝罪の旨をしっかり記載しましょう。

遅刻の連絡をするときは上記を参考にしてみてください

遅刻の類語と早退・欠勤との違い

ここでは、遅刻の類語をご紹介します。また、遅刻と早退・欠勤との違いをみてみましょう。

遅刻の類語:遅れる

「遅れる」は複数の意味を持つ言葉です。そのうちのひとつが「定められた時刻や期限よりあとになる。また、それに間に合わないこと」となります。

「到着時間に遅れる」などの使い方をする言葉です。

遅刻の類語:遅延

遅延は「予定された期日や時間に遅れること。また、長引くこと」という意味になります。

「信号機のトラブルにより電車が遅延している」などの使い方をする言葉です。

遅刻と早退との違い

早退は「学校や会社を定刻より早く退出すること。はやびけ」という意味になります。

遅刻と欠勤との違い

欠勤は「出勤するべき日に出ないこと。勤めを休むこと」という意味になります。

「遅刻」や「遅刻する」の英語表現

「遅刻」や「遅刻する」の英語表現は、次の英文を参考にしてください。

I'm sorry, sir. I overslept and will be late today.

意味:申し訳ありません。寝坊のため本日遅刻します。

The company I work for now has a work rule that states that if you are late, your pay will be reduced.

意味:今勤めている会社は就業規則で、遅刻すると減給することを定めている。

遅刻で賃金カットや解雇されることもある

遅刻とは、定められた時刻に遅れる行為のことを指します。社会人であれば基本的に避けたい行為ですが、うっかり遅刻してしまうことがあるという人もいるでしょう。

「遅刻したら〇円罰金」といったペナルティは労働基準法によって禁止されているため、遅刻によって罰金を支払う必要はありません。しかし賃金を減額される可能性はあります。

また、何度も遅刻を繰り返し、上司の指導を受けてもなお改善しない場合には解雇されてしまう可能性もあるので、十分注意しましょう。遅刻してしまうときは、マナーを守った連絡を心掛けてください。