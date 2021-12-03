コスプレイヤー火将ロシエルが12月1日、自身のTwitterを更新し横顔ショットを披露した。

  • 火将ロシエル

火将は「横顔も好き…?」とツイートし、横顔ショットを披露。この投稿にファンからは「ウェストの細さにもビックリする!」「美しい!」「新たな魅力」「大好きです」といった声が寄せられた。

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