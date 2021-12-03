コスプレイヤー火将ロシエルが12月1日、自身のTwitterを更新し横顔ショットを披露した。
火将は「横顔も好き…?」とツイートし、横顔ショットを披露。この投稿にファンからは「ウェストの細さにもビックリする!」「美しい!」「新たな魅力」「大好きです」といった声が寄せられた。
横顔も好き…? pic.twitter.com/fi7D5HuJj9— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) December 1, 2021
(C)コプルト
2021/12/03 16:00
コスプレイヤー火将ロシエルが12月1日、自身のTwitterを更新し横顔ショットを披露した。
火将は「横顔も好き…?」とツイートし、横顔ショットを披露。この投稿にファンからは「ウェストの細さにもビックリする!」「美しい!」「新たな魅力」「大好きです」といった声が寄せられた。
横顔も好き…? pic.twitter.com/fi7D5HuJj9— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) December 1, 2021
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