マーケティングファネルとは、商品やサービスの「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購買(行動)」といったユーザーの行動プロセスを図で表したものです。各プロセスの行動・心理を分析することで、マーケティング施策の改善のヒントを得られます。今回はマーケティングファネルの概要や分析事例について解説します。

ファネルとは英語で「漏斗」を意味します。口の小さな容器に液体を注ぐ容器で、逆三角形の形がポイントです。

ファネルは複数の段階で構成され、認知→購買に至るまでの過程を示しています。上図の逆三角形のように、各プロセスへ進むほど顧客の数が絞られていきます。

漏斗の逆三角形の形が購買行動に似ていることから、「マーケティングファネル」という名称のフレームワークとして利用されています。

なお逆三角形の形はあくまでもプロセス上で自然と顧客の数が減ることを意味します。 顧客を選別したり、ふるいにかけたりすることを目的とするモデルではないことに注意しましょう。マーケティングファネルの理想は、最下層の購買を少しでも大きくすることです。

マーケティングファネルの各段階について分析することで、施策の改善につながります。

各プロセスのユーザー数を観察することで、どの段階で顧客が継続または離脱してしまうのかがわかります。たとえばWEBで製品の一覧ページから個別の詳細ページへの移行率が低い場合、一覧ページが見にくいなどの問題点が考えられます。

段階ごとに顧客の商品・サービスに対する興味関心の度合いや心理状況は異なります。ファネルを分析することで、各段階にふさわしいコミュニケーションを実施できます。

段階ごとの心理・行動の変化を捉えることで、ペルソナの設定に役立てることもできます。各プロセスにおけるペルソナをもとにして、ターゲットを絞ったメール配信、コンテンツ表示の切り替えといった施策の実施が可能です。

マーケティングファネルはB to Bのビジネスでも活用できます。企業の購買プロセスは消費者と比べると、よりシステマティックで直線型です。

B to Bの購買は複雑で時間がかかると言われることもありますが、関係者が多いことや協議・会議が多いことが要因であり、プロセスそのものはシンプルです。マーケティングファネルはB to Bでも活用できるフレームワークです。

ファネルのなかでも、よく使われる3種類のテンプレートについて解説します。

マーケティングファネルを代表する、もっとも有名なテンプレートです。前述のとおり「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購買」の4つのプロセスで構成されています。

さらに下記の3段階に分ける考え方もあります。

・TOFU(Top of the Funnel):認知+興味・関心

・MOFU(Middle of the Funnel):比較・検討

・BOFU(Bottom of the Funnel):購入