「インセンティブ」とはビジネスシーンで使われることの多い言葉です。勤務先の企業でインセンティブ制度が導入されている人もいるでしょう。

しかし中には、「聞いたことはあるけれど意味が分からない」という人もいるかもしれません。この記事では「インセンティブ」という言葉の意味や使い方について解説します。

まずは、「インセンティブ」という言葉の意味と、ビジネスシーンでの使われ方について見ていきましょう。

「インセンティブ」とは、「刺激・誘引・動機・報奨」などを意味する英単語です。

行動を起こさせるため、または、モチベーションを上げるための外的刺激や動機づけを表しています。

ビジネスシーンにおいても、「モチベーションを上げるための外的刺激」という意味で使われます。

具体的には、目標達成などによって与えられる報奨金や旅行、表彰などが挙げられるでしょう。

目標がないまま漠然と仕事をしていても、なかなかモチベーションは維持しづらいものですよね。

そこで各企業は、インセンティブ制度を活用することで社員のモチベーションを引き出そうとしているのです。

代表的なものとして、営業の契約件数や受注金額などによって支給されるインセンティブがあります。

ここからは、インセンティブという言葉がどういった場面で使用されるのかを紹介します。

企業が求職者に対して会社の制度を説明する時に、インセンティブという言葉を使うことがあります。

企業にとっては自社の待遇をアピールする大きなチャンス。

どのような報奨があるのかを説明する際、以下のように使われます。

業務に対する目標を設定する時も、インセンティブという言葉を使うことがあります。

企業によって、インセンティブ制度の内容はさまざまです。

会社が設けているインセンティブを目安に個人目標を立てる際、以下のように使います。

実際にインセンティブとして手当てを支給された時にも使うことがあります。

インセンティブの内容は成績優秀者に与えられる報奨金だけでなく、企業によっては旅行などの場合もあるようです。

具体的には、以下のように使われます。

インセンティブと似た意味を持つ類語表現を紹介します。さまざまな表現を知っておくことで、シーンや相手に応じた言い換えができるでしょう。

「報奨金」はインセンティブと同じ意味として使える言葉です。

元々、インセンティブという表現には「報奨金」という意味があり、モチベーションを上げるための外的刺激のひとつです。

報奨金は一般的に、社員による企業への貢献を評価した上で、さらなる努力を促す意味で贈られます。

「見返り」とは、相手がしてくれた行為に対して何かを与えることを意味します。

「見返りを与える」「見返りを求める」という使い方をし、成果報酬型のインセンティブは見返りと同じ意味として捉えることができるでしょう。

しかし、ビジネスシーンにおいて使う機会は少なく、インセンティブという言葉を使う方がよりスマートです。

「ボーナス」とは、賞与や特別手当という意味で使われることの多い言葉です。

日本のビジネスシーンにおいては「インセンティブ」と「ボーナス」が別の意味として認識されていることも多いでしょう。

ですが、英語では成果報酬型のインセンティブのことをボーナスと呼ぶことがあります。

企業によっては、会社への貢献度や成果が決算期のボーナスとして反映される場合もあるようです。

仕事の結果が具体的な報酬として反映される点を考えると、ボーナスはインセンティブの類語であるといえます。

インセンティブというビジネス用語は、元々が英語の「incentive」に由来しています。

そのため英語表現でも、行動の動機や刺激となるもの・報奨といった意味で以下のように使われます。

The company has introduced an incentive system.

(会社はインセンティブ制度を導入しています)