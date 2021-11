『月刊ブシロード2021年12月号』が登場している。表紙はホロライブプロダクションの大神ミオの撮り下ろし。

今月号の表紙はホロライブプロダクションの大神ミオが登場。巻頭特集もVTuber界の大注目株・ホロライブプロダクションから、初の単独表紙を飾った大神ミオにフィーチャー。

W表紙は11月19日に公開される『劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート』のキービジュアルを使用。

(C) 2016 COVER Corp. (C)Project Revue Starlight (C) 2021 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)CIRCUS/(C)HIKOSEN (C)bushiroad All Rights Reserved.(C)BUSHIROAD MEDIA