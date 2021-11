ファミリーマートとNiantic, Inc.およびポケモの3社は、このたび、iOS/Android向けの位置情報ゲームアプリ『Pokemon GO(ポケモン ゴー)』におけるパートナーシップ契約を締結した。11月2日より、全国のファミリーマート店舗(一部店舗を除く)が、『Pokémon GO』の「ポケストップ」としてゲーム内に登場する。

ファミリーマートがポケストップに

『Pokémon GO』は、AR技術と位置情報を活用したスマートフォン向けのアプリケーションで、「みんなと歩いて冒険する」をコンセプトに作られている同ゲームは、日本を含め、世界で10億以上ダウンロードされている。

全国に店舗を展開しているファミリーマートが、新たに『Pokémon GO』に登場することで、現在日本国内で最も多く「ポケストップ」を展開しているパートナーとなる。また、今後は一部のファミリーマート店舗が「ジム」としても登場する予定とのこと。

(C)2021 Niantic, Inc. (C)2021 Pokémon.

(C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標