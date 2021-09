「動機付け」や「やる気」といった意味をもつ言葉「モチベーション」。本記事では、モチベーションという言葉の実際の使い方や例文、英語表現について解説していきます。

モチベーションという言葉は、ビジネスシーンでよく使われます。会話などで登場した際に意味を正しく理解できるようにしておきましょう。

モチベーションには、「動機」「動機付け」や「やる気」といった意味があります。ビジネスシーンでモチベーションという言葉が使われる場合、仕事への意欲を指す場合がほとんどです。

例えば、「モチベーションが低い」、「モチベーションを持つ」、「モチベーションがない」などと表現します。

モチベーションには、「外発的動機付け」「内発的動機付け」の2種類があります。

まず「外発的動機付け」とは、報酬や名声など外的な報酬を獲得するために行動することを指します。例えば、会社で新しい役職に昇進することを目的に仕事に励む、といったようなことです。

外発的動機付けをすることで、一時的にモチベーションを高められます。しかし、外発的動機付けに慣れてしまうとモチベーションが停滞してしまうという欠点があります。その効果は一時的であることの方が多いと考えましょう。

「内発的動機付け」とは、自身の内的な関心がモチベーションを引き起こしていることを指します。例えば、ボランティア活動のように、報酬が設定されていなくても、活動そのものに強い関心をもち、自身の好奇心に従って行動することがあげられます。

外発的動機付けよりも即効性はありませんが、長期的な視点でみるとモチベーションが維持されやすく、メリットの多い動機付けです。

モチベーションは英語にすると「motivation」になり、外来語をカタカナ表記したものであることがわかります。「motivation」は「motive」から派生した言葉で、「創作の動機」を意味する「モチーフ(motive)」と同様の起源をもちます。

モチベーションの使い方を正しく理解し、例文まで覚えておくとさまざまな場面で使えるようになります。まずは、以下で紹介する頻出のフレーズを押さえておきましょう。

「モチベーションを上げる」というフレーズは、会社でよく使われます。具体的には、「やる気を高める」「物事に対する意識を向上させる」などと同じ意味をもっています。仕事に対するモチベーションが上がると、社員は積極的に業務に取り組むようになり、結果として会社の業績が好転しやすくなります。

「モチベーションを上げる」は、「モチベーションアップを図る」や「モチベーションを高める」などと言い換えることもできます。

「モチベーションを上げる」と比較すると、あまり使われるフレーズではありませんが、「モチベーションが下がる」「モチベーションを下げる」という言い方もあります。

モチベーションが下がっている原因を探ることは企業にとって重要です。社員のモチベーションが低下した状態が続くと、業務への積極性が損なわれ業績が停滞する恐れがあるからです。

「モチベーションが下がる」は、「モチベーションが低下する」や「モチベーションが落ちる」といった言い換えもできます。

「モチベーションを保つ」は、モチベーションを同じ状態でキープすることを指します。具体的には以下のような使い方があります。「モチベーションを維持する」とも言い換え可能です。

モチベーションの類語を知ると、表現の幅が広がります。上司や顧客とのコミュニケーションを円滑にすることにもつながるので、積極的に覚えましょう。

「やる気」はモチベーションとほとんど同じ意味をもっています。しかし、「やる気」は行動を始めてからの感情を表すケースが多い言葉です。例えば、「やる気を上げる」や「やる気を高める」という表現は一般的ではありません。

以下のような使い方をされることが多いです。

「エンゲージメント」とは、主体的に仕事に取り組む状態を指します。以下の文章のような使い方をされる言葉です。

「士気」は、意気込みのような意味合いを持っています。チームなど複数人が集まった状態で使われることが多い言葉です。

「やりがい」は、何かをすることに対する満足感を意味します。例えば、自分のした仕事が誰かの役に立っていることに満足を覚えた場合に、「やりがい」という表現を使います。

モチベーションを使った英語表現の例文を紹介します。

「モチベーションを上げる」という英語表現は、よく使われるので覚えておきましょう。

I got more motivation (私はモチベーションが上がった)

His motivation is going down

(彼のモチベーションが下がっている)