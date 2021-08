アイドルグループのSnow Manが19日、1stアルバム『Snow Mania S1』(9月29日発売)の収録内容を発表。あわせて同作のジャケット写真も公開した。

『Snow Mania S1』ジャケット写真

「何かが熱狂的な状態」を意味する“Mania”と“Snow Man”を掛け合わせたタイトルの同作は、Snow Manの多方面の魅力が感じられる楽曲と映像を詰め込み、誰をも虜=Maniaにさせるアルバムとなっている。アルバムリリース決定が発表された日には、「#SnowMan」「#スノマニ」(アルバムの略称)など、Snow Man関連のワードがTwitterトレンドランキング上位を独占した。

同作の初回盤Aには新曲の他、Jr.時代の楽曲の一部を初のCD音源化。DVD/Blu-rayには新曲「EVOLUTION」のMusic Videoに加えて、Jr.時代の楽曲からセレクトした「終わらない Memories」のMusic Videoも新たに撮り下ろして収録された。また、未公開となっていた、1stシングルのカップリング曲「Snow World」のMusic Videoも今回のアルバムに合わせて初収録。

初回盤Bには、Snow Man初となるユニット曲と、DVD/Blu-rayにはバラエティー企画含む3本の特典映像を収録。特典映像の1つでもある「IX as One 〜The Animation〜」は、メンバーのアバターを制作し、通常盤に収録されているボイスドラマをアニメーション化した。

通常盤には、新曲とボイスドラマに加えて、メンバー全員でアイディアを出して制作したボーナストラックが収録されている。

そして今回、同作のジャケット写真も公開。初回盤A/Bのジャケット写真では、メンバーが宝箱の中に入りリスナーへのサプライズを演出。通常盤では、デビューから走り続けてきた彼らの1つの集大成を表現した“雪の結晶”を、メンバー全員で創出している。

■1stアルバム『Snow Mania S1』

【初回盤A】

2CD+DVD/2CD+Blu-ray

ワンピースBOX+デジパック仕様

動画A視聴シリアルナンバー封入

※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容は共通



・DISC1

01. D.D.

02. EVOLUTION

03. Sugar

04. KISSIN’ MY LIPS

05. Infighter

06. TIKI TIKI

07. Grandeur

08. Super Sexy

09. Delicious!!!

10. HELLO HELLO -Movie Ver.

11. Be Proud!

12. GRATITUDE



・DISC2

01. Acrobatic

02. Boogie Woogie Baby

03. Vanishing Over

04. IX Guys Snow Man

05. Don’t Hold Back

06. Party! Party! Party!

07. Make It Hot

08. Lock on!

09. 終わらない Memories



・DVD/Blu-ray収録内容

01.「終わらない Memories」Music Video

02.「D.D.」Music Video

03.「KISSIN’ MY LIPS」Music Video

04.「Grandeur」Music Video

05.「HELLO HELLO」Music Video

06.「Snow World」Music Video

07.「EVOLUTION」Music Video

08. Behind The Scenes



【初回盤B】



CD+DVD/CD+Blu-ray

ワンピースBOX+デジパック仕様

動画B視聴シリアルナンバー封入

※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容は共通



・CD収録内容

01. D.D.

02. EVOLUTION

03. Sugar

04. KISSIN’ MY LIPS

05. Infighter

06. TIKI TIKI

07. Grandeur

08. Super Sexy

09. Delicious!!!

10. HELLO HELLO -Movie Ver.

11. Be Proud!

12. GRATITUDE

13. P.M.G. (深澤辰哉/向井康二/宮舘涼太)

14. ADDICTED TO LOVE (岩本照/ラウール/佐久間大介)

15. 360m (渡辺翔太/阿部亮平/目黒蓮)



・DVD/Blu-ray収録内容

01.「EVOLUTION」マルチアングル映像

02.「Crazy F-R-E-S-H Beat」Dance Video

03.「Stories」Music Video

04.「Big Bang Sweet」Music Video

05.「ナミダの海を越えて行け」Music Video

06.「縁 -YUAN-」Music Video

07.「YumYumYum 〜SpicyGirl〜」Dance Video

08. 1stアルバム発売記念! お宝大放出! トレジャー9-BALL

09. IX as One 〜The Animation〜



【通常盤】



CD Only

初回仕様:スリーブ、フォトブック付き

動画C視聴シリアルナンバー封入



・CD収録内容

01. D.D.

02. EVOLUTION

03. Sugar

04. KISSIN’ MY LIPS

05. Infighter

06. TIKI TIKI

07. Grandeur

08. Super Sexy

09. Delicious!!!

10. HELLO HELLO -Movie Ver.

11. Be Proud!

12. GRATITUDE

-Bonus Track-

Snow Man’s Life

-Voice Drama-

IX as One