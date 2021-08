はっきりと嬉しい気持ちを言及するのが照れくさいような状況で「満更ではない」という表現が使われることがあります。しかし、語源が何なのか、なぜそういわれるようになったのかなどはあまり知られていません。

この記事では、「満更でもない(まんざらでもない)」の意味や使い方を解説。また、類語や英語表現も紹介します。

「満更でもない(まんざらでもない)」とは、「必ずしもだめだという訳ではない」という体裁をとって、「悪くない」「むしろいい」という意味で使われる慣用句です。似た使い方としては「満更でもなさそうだ」「満更捨てたものでもない」「満更嫌でもなさそうだ」などがあります。

内心では嬉しい様子を表す表現として、後ろに否定の言葉を伴って使われます。

「満更でもない」で使われている「満更」には、「必ずしも」という意味があります。先に述べた否定的な意味を和らげる場合や、逆に肯定する場合に使われる表現です。

漢字は当て字であり、とくに意味はありません。漢字で「満更でもない」と書かれるよりは平仮名で「まんざらでもない」と書かれることが多い言葉でもあります。

辞書によると、「満更でもない」は近世で使われるようになった表現で、漢字は当て字が使われています。語源ははっきりとはわかっていない言葉です。

「真更(まさら)」が変化したという説もありますが、「真更」という言葉がないことから、根拠がありません。

「満更でもない」という表現は遠回しな表現であり、ストレートな表現が苦手な人でも使いやすい言い回しです。ビジネスシーンで使われることも多いので、社会人ならぜひ活用できるようになりましょう。

ここでは、「満更でもない」の使い方や使用例を紹介します。

通常動詞は文章の最後に使われることが多いですが、「満更でもない」は文章の最後に使うことはあまりなく、「満更でもない顔」「満更でもない様子」などのように、後ろに名詞をつなげて使うことが多いです。

それぞれ、「そう悪くは思っていない顔」「そう悪くない様子」などの意味として使われます。

「満更でもない」は上記のように、ネガティブな表現を打ち消してポジティブな表現として使われます。ビジネスシーンでも使いやすいので覚えておきましょう。

「満更でもない」や「満更○○でもない」などの否定形での表現が一般的で、先に紹介した例文のようによく使われます。しかし、「満更でもある」のような、肯定形では使われません。

「満更」を用いる場合は後ろに打ち消しの言葉を伴う点を覚えておきましょう。

「満更でもない」はビジネスシーンでも使いやすい、よく知られた表現ですが、少し遠回しでわかりにくい部分もあります。そこで、言い換え可能な類語表現を覚えておくと使い分けできて便利です。

ここでは、「満更でもない」や「満更」の類語表現を見ていきましょう。

「満更でもない」の類語には、「悪くない」「悪い気はしない」などがあります。

「悪くない」は「非常にいい訳ではなく、どちらかというといい」状態を表す表現です。「彼は冷静さを崩さないように振る舞おうとしていたが、悪くないと感じていることを隠しきれない様子だった」などのように使われます。

「悪い気はしない」の意味は「あるものを見聞きして、嫌な気持ちにならず、むしろ少し気分がよくなる」様子のことです。「彼は頼みごとをされても悪い気はしないようだった」などの使い方があります。

「満更でもない」に使われている「満更」の類語には「全く」「まるっきり」「すっかり」などがあります。

「全く」は「完全にある状態になっている様子」を意味する言葉です。「全く○○ではない」と表現することで「満更でもない」と似たような意味として使われます。

「まるっきり」は「全く」「まるで」などの意味がある表現で、使い方は「全く」とほぼ同じです。

「すっかり」の意味は「完全に」「すっぱり」などで、「すっかり○○という訳ではない」で「満更ではない」と似たような意味になります。

「満更でもある」という表現は使いませんので、「満更でもない」の明確な対義語はありません。

「満更でもない」を言い換えると「悪くない」「悪い気はしない」などです。つまり「満更でもない」の反対の意味としては、「悪い」や「非常に悪い」、「嫌」「とても嫌」などが挙げられます。

日常会話やビジネスにおいて、英語を使って人と関わる機会があるなら、「満更でもない」の英語表現も覚えておくと便利です。ここでは、「満更でもない」や「満更」の英語表現を紹介します。

「not all bad」は「満更でもない」を表す英語表現です。動詞との組み合わせで少し言い回しが変わることがあるものの、使いやすい表現として覚えておきましょう。

・I think that life is not all bad.(私は人生満更でもないなと思った)

・He didn't seem all bad about the compliment from the director.(彼は部長から褒められて満更でもない様子だった)