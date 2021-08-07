ReoNaが2021年9月1日(水)にリリースする『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』より、家庭用ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』の主題歌「生命線」のミュージックビデオが公開された。

『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』は、描き下ろしゲームイラストを使用したグッズを同梱した豪華BOX仕様の完全数量生産限定盤、家庭用ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』ノンクレジット映像収録のDVDを同梱し、描き下ろしゲームイラストを使用した三方背ケース仕様の初回生産限定盤A、「生命線」のMVを収録したDVDを同梱し、ReoNaの撮り下ろしビジュアルを使用したアーティスト盤の初回生産限定盤B、そして通常盤の4形態でリリースされる。

●ReoNa 『生命線』-Music Video YouTube EDIT ver.-（月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.）

リードトラック「生命線」のミュージックビデオは、完全数量生産限定盤同梱のBlu-ray、そして初回生産限定盤BのDVDに収録される。各詳細は公式サイトにて。