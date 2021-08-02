ReoNaが2021年9月1日(水)にリリースする、今夏発売の家庭用ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』の主題歌「生命線」を収録したEP『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』より、先着購入者特典情報＆商品封入応募特典情報が公開された。
『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』を対象店舗にて購入すると、先着で購入者特典を進呈。特典は、『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』仕様のReoNaの新ビジュアルワークを使用した、店舗ごとに絵柄の異なるオリジナルポストカードとなる。
※Amazon.co.jpの特典はメガジャケとなる。
さらに、『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』商品内に同梱されている応募はがきにて応募すると、抽選で下記賞品が抽選でプレゼントされる。
【A賞】ReoNa 直筆サイン入り『おやすみなさい』時計(月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P. ver.) …… 抽選で3名 ※ReoNa の「おやすみなさい」メッセージボイスを吹き込んだアラームクロック
【B賞】ReoNa 直筆サイン入り『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P. ビッグTシャツ』 …… 抽選で5名 ※グッズはランダム
【C賞】ReoNa 直筆サイン入り『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』B2サイズポスター …… 抽選で50名
ReoNaの新EP『月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.』は、2021年9月1日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。