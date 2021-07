バンダイより、ロッテの「雪見だいふく」「BIGスイカバー」デザインの接触冷感素材・キッズ用インナーシャツが登場。「冷蔵庫インナー 雪見だいふく / BIGスイカバー」(全2種、各1,078円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「冷蔵庫インナー」は、接触冷感素材を使用したキッズ用インナーシャツ。繰り返し使える専用パッケージにセットして冷蔵庫に入れることで、さらにひんやり感を楽しめる仕様となっている。商品ラインナップは、ロッテの人気アイス「雪見だいふく」と「BIGスイカバー」をイメージしたデザインの全2種。

(C)2021 LOTTE CO., LTD. All Rights Reserved.