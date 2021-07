あのフレーズ、もし英語で表現するとしたらなんて言う……? 今回は流行語「きゅんです」「ぴえん」について、英会話イーオン SNSチームに教えてもらった。

「きゅんです」

「きゅんです」という意味の英語はありませんが、似た意味で使われる英語表現を紹介します。

heartthrob (素敵な人)

heartthrobには、「(胸の)ときめき、憧れの的、胸をときめかす素敵な人」という意味があります。

例文) He is my heartthrob.(彼にきゅんときてる!)

My heart skipped a beat. (ドキッとした)

直訳すると、「心臓が高鳴った」の意味です。つまり、(ポジティブな意味で)「ドキッとした」をいう意味になります。

takes one’s breath away (息をのむ)

takes one’s breath awayは、「息をのむ」という意味です。つまり、「息もできないほど彼(もしくは彼女)が好きである」というニュアンスになります。

例文) He / She takes may breath away.(息もできないほど彼/彼女に夢中)

他にはこんな表現も!

make someone’s day ((誰かを)幸せな気持ちにする)

make someone’s dayは「誰かの一日をいい日にする」、つまり「(誰かを)幸せな気持ちにする」という意味のイディオムです。上記の例文であれば、「あなたのプレゼントで、私の一日がいい日になったよ!」というニュアンスです。

例文) Your present made my day!(プレゼントありがとう! きゅんです)

kill (死ぬほどかわいい)

killは「殺す」という意味がある単語ですが、下記のようなシチュエーションでは「死ぬほどかわいい」と伝えることができます。

例文) Look at how cute this doggy pic is! It’s killing me!(この犬の写真、きゅんなんだけど!)

「ぴえん」

「ぴえん」という意味の英語はありませんが、似た意味でつかわれる英語表現を紹介します。

boo hoo (めそめそ泣く)

例文)The cake I wanted to eat was sold out. Boo-hoo-hoo.(食べたかったケーキ売り切れてた。ぴえん。)

I feel like crying. (泣きたい気分)

"feel like 〜ing"は「~したい気分」という意味です。「泣く」という意味の"cry"と合わせて、「泣きたい気分だ」という意味になります。

例文)I had a fight with my boyfriend. I feel like crying.(昨日彼氏とけんかした。ぴえん。)

about to cry (泣きそう)

"about to 〜"で、「~しそう」という意味です。こちらも"cry"と合わせて、「泣きそう」という意味になります。

例文)I accidentally deleted the file for the meeting! I’m about to cry.(うっかり会議資料を消しちゃった! ぴえん。)

他にはこんな表現も!

Just my luck. (ツイてない)

Just my luck.は「ツイてない」という意味です。ちょっとした悪いことが起きたときなどに使われます。

例文) I visited that cafe everyone's been talking about, but it was closed. Just my luck!(話題のカフェに来てみたら、臨時休業だった。ぴえん。)

Just great." (いいね(皮肉))

Just great.は「いいね」という意味でも使いますが、皮肉として使うこともよくあります。

例文) The train is delayed. Just great. (トラブルで電車が止まっちゃった。ぴえん。)

覚えておいて「きゅんです」「ぴえん」な気持ちのときに使ってみてはいかがだろうか。