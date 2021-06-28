「『劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』応援バンドリ！関連電子書籍フェア」が各電子書店にてスタートした。
次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ！)』より劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia』の後編となる『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』の公開を記念して、各電子書店にて『バンドリ！』関連コミックスが無料＆割引で読めるフェアを開催している。
フェア内容は、コミック版 BanG Dream!：1～2巻無料、BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー：1巻無料、RAiSe! The story of my music：1巻30％OFF、BanG_Dream!［星の鼓動（スタービート）］上巻：50％OFF、バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ The first page：1巻無料、ぷちゴナビス【分冊版】：1～3巻無料。
開催書店はApple Books／IBGマスターCPサービス／アニメイトブックストア／Kindle／DLsite.com／コミックシーモア／dブック／ひかりTVブック／music.jp／電子書店コミスト／GooglePlayブックス／Amebaマンガ／セブンネットショッピング／honto／スキマ／漫画全巻ドットコム／BOOK☆WALKER／BookLive!コミック（Handy）／ブックライブ／ブックパス／Reader Store／モビぶっく／U-NEXT／LINEマンガ。期間は7月8日までとなっている。
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