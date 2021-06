「『劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』応援バンドリ!関連電子書籍フェア」が各電子書店にてスタートした。

次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』より劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia』の後編となる『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』の公開を記念して、各電子書店にて『バンドリ!』関連コミックスが無料&割引で読めるフェアを開催している。

フェア内容は、コミック版 BanG Dream!:1~2巻無料、BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー:1巻無料、RAiSe! The story of my music:1巻30%OFF、BanG_Dream![星の鼓動(スタービート)]上巻:50%OFF、バンドリ! ガールズバンドパーティ! The first page:1巻無料、ぷちゴナビス【分冊版】:1~3巻無料。

開催書店はApple Books/IBGマスターCPサービス/アニメイトブックストア/Kindle/DLsite.com/コミックシーモア/dブック/ひかりTVブック/music.jp/電子書店コミスト/GooglePlayブックス/Amebaマンガ/セブンネットショッピング/honto/スキマ/漫画全巻ドットコム/BOOK☆WALKER/BookLive!コミック(Handy)/ブックライブ/ブックパス/Reader Store/モビぶっく/U-NEXT/LINEマンガ。期間は7月8日までとなっている。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD MEDIA