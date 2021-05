「悍ましい」という漢字、あなたなら何と読みますか? 読めなくても何となく悪いイメージが浮かんでいれば、ほぼ正解。これは恐ろしさを表す言葉です。意味だけでなく語源や類義語も同時に知れば、言葉の理解もより深まります。英語表現も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

悍ましいとは、「ぞっとする」「いかにも嫌な感じがする」といった感情を表す言葉で、読み方は「おぞましい」です。恐怖を表す言葉はほかにもたくさんありますが、とくに恐ろしさが際立っていて、言葉にするのもはばかれるほどの状態を表現します。では、なぜこのような言葉が生まれたのでしょうか。

悍ましいという言葉の由来は、「おぞい」という古語にあるとされています。源氏物語の「東屋」や「蜻蛉(かげろう)」という話のなかで、「こわい、恐ろしい」「強情だ、勝ち気だ」という意味で使われています。

現在の悍ましいという言葉にも「気が強い、強情だ」という意味は残っていますが、それよりもぞっとする恐怖という意味のほうが定着しています。

恐ろしいという言葉だけでは足りないほどの、ぞっと震え上がるような恐怖を表現したいときに使います。

次に、悍ましいの類義語を見ていきましょう。いくつかあるので、ニュアンスが近いものごとに紹介していきます。

悍ましいという言葉の「嫌な感じ」に近いニュアンスの言葉です。「惨憺(さんたん)たる」は「痛ましく、嘆かわしいさま」を表し、「凄惨(せいさん)な」は「目を背けたいほどの痛ましさ、むごたらしさ」を表しています。

悍ましい言葉の「非常に恐ろしい」に近いニュアンスの言葉です。「物凄(ものすさ)まじい」は「見る人をぞっとさせるような、なんとも言えない恐ろしさ」を表し、「おどろおどろしい」は「不気味で恐ろしく、すさまじいさま」を表しています。

どちらも驚きを隠せないほどの恐怖や不安を表現する言葉です。

恐怖を表す言葉はほかにも「悲惨」「無惨」「酸鼻(さんび)」などがあります。

どれも見聞きするには耐えられないほどの痛ましさや、むごたらしさを表しています。こうした言葉は見るだけでも、心が萎えますね。

恐ろしさを表す英単語はいくつかあります。例文とともに紹介しましょう。

悍ましいに一番近い言葉が「horrible」や「terrible」です。どちらも「ぞっとする、身の毛のよだつ、恐ろしい」というような意味があります。

悍ましいという言葉は日本で話し言葉としてはあまり使いませんが、「horrible」や「terrible」はくだけた表現でも使われるようです。

・That was a horrible car accident.

それは、恐ろしい交通事故でした

・Did you watch yesterday’s match? It was terrible.

昨日の試合を見た? 酷かったよ