アイドルグループ・Sexy Zoneの中島健人主演映画『未成年だけどコドモじゃない』や、V6の岡田准一主演映画『追憶』、俳優の生田斗真と女優の吉高由里子W主演映画『僕等がいた』(前編・後編)などの人気邦画作品が、4月1日からdTVで独占配信されることが分かった。

dTVでは4月から邦画作品をさらに拡充。3作のほか、SNS漫画家・世紀末氏によるTwitter発の人気コミックを、間宮祥太朗&桜井日奈子のダブル主演で実写映画化した『殺さない彼と死なない彼女』など人気の7タイトルが独占配信作品として登場。さらに、ある殺人事件を巡る2人の検事の対立を描いた木村拓哉と二宮和也の初共演作『検察側の罪人』や、小栗旬が文豪・太宰治を演じ、小説「人間失格」の誕生秘話を描いた『人間失格 太宰治と3人の女たち』などの話題作も追加される。

また3月からは、定額制映像配信サービス初のBTS映像タイトル配信がスタート。4月は、BTSがワールドツアーで2年ぶりに訪れたサンパウロでのライブ映像を収めた『BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO』や、日本での初スタジアム公演となった記念すべきライブ『BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION』、2019年に劇場公開されたドキュメンタリー映画第2弾『BRING THE SOUL: THE MOVIE』の4タイトルを独占配信する。

■主な4月配信ラインナップ



『僕等がいた 前編』※

『僕等がいた 後編』※

『追憶』※

『未成年だけどコドモじゃない』※

『散り椿』※

『陰日向に咲く』※

『殺さない彼と死なない彼女』※

『BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO』※

『BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION』※

『BRING THE SOUL: THE MOVIE』※ 4/15~配信

『BRING THE SOUL: DOCU-SERIES』(全6話)※ 4/15~配信

『人間失格 太宰治と3人の女たち』4/2~配信

『検察側の罪人』4/18~配信

『ボイス3 ~112の奇跡~』

『姉ちゃんの恋人』

『ベイウォッチ』

※…dTV独占配信作品