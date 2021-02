韓国のボーイズグループ・BTSが2017年から2020年にリリースした映像作品19タイトルが、3月5日0時より映像配信サービス・dTVで順次独占配信される。

BTSの映像作品19タイトルをdTVで独占配信

2013年のデビューから数々の記録を打ち立て、昨年8月にリリースした「Dynamite」、昨年11月に発売したアルバム『BE (Deluxe Edition)』のリード曲「Life Goes On」ともに2曲連続全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で初登場1位を獲得。「Dynamite」は来月開催のグラミー賞にノミネートされ、BTSは一躍世界的音楽シーンのトップに。

今回は、BTSのハイクオリティなライブパフォーマンスや、ファンミーティング、ドキュメンタリー映画など多彩な作品を配信する。BTSの映像が定額制映像配信サービスで配信されるのは今回が初。各タイトルは配信日から1年間何度でも繰り返し視聴できる。

ライブ映像からは、デビュー以来最大規模となる2017年ワールド・ツアーの幕開け公演『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL』(3月5日~)をはじめ、全世界20都市42回公演を行った『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’』ツアーのソウル開幕公演やBTS初の日本ドームツアー初日の東京、ファイナルの福岡公演 (3月5日~)などをセレクト。

そのほか、2019年12月大阪で開催され、“ARMY”と呼ばれるたくさんのファンに囲まれたアットホームなコミュニケーションが印象的な『BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [ MAGIC SHOP ]』(6月~)や、2020年9月に公開された映画『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』(5月配信)も。『BON VOYAGE Season 4』 (3月5日~) や『IN THE SOOP BTS ver.』 (6月~)といった、メンバーの素顔が楽しめるバラエティも配信する。