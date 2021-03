ザボディショップジャパンは3月25日、「セルフラブ」キャンペーンを開始する。3月8日にブランドフィルム「ほどこう、自分をしばるものを。#YesToSelfLove」を公式サイトとYouTubeに公開した。自然派化粧品ブランド「ザボディショップ」がグローバルで展開するキャンペーンの一環。

ザボディショップは、1976年にイギリスのブライトンでアニータ・ロディックさんが創業。エシカルかつサスティナブルな方法で製造された製品を提供することで、 世界にポジティブな変化をもたらすことを目指している。現在では、世界70カ国以上に約3,000店舗を展開。「Aesop」「Avon」「Natura」とともに、 コスメティックグループNatura &Coの一員となっている。

今回公開されたフィルムは、ロディックさんが世界の不条理にNOと主張し自分の声に従って生きた信条や情熱が描かれている。現代の日本女性がありのままの自分を大切にし、行動を起こすことを目的としているという。社会における固定概念やステレオタイプに縛られることなく自分自身の声に耳を傾け行動すること、セルフダウト(自己否定)ではなくセルフラブ(自己肯定)を実践することの大切さを伝える。

リーディングライツ(キャンペーンのガイド)を、グローバルでは女優、作家、アクティビストのジャミーラ・ジャミルさん、日本では動画クリエイターのKemioさん、モデルの長谷川ミラさんが務める。Kemioさんと長谷川さんによる特別コンテンツは、3月25日に公式サイトやブランド公式アプリで公開予定。3月30日には、二人がセルフラブについて話す限定YouTubeライブイベント「SELF LOVE SPECIAL EVENT」も開催される。

45周年限定「ボディバター」が発売

同ブランドは、今年で創立45周年。「ザボディショップ ボディバター45周年限定エディション」(200mL/各2,530円)を3月25日に発売する。

「セルフラブ」のメッセージを込めたフレーバー。「ブリティッシュローズ」("Treat Yourself" 自分を甘やかそう)、「ピンクグレープフルーツ」("Accept Your True Self" ありのままを受け入れよう)、「オリーブ」("Courage to Say No" 立ち向かう勇気を出して)、「アーモンドミルク&ハニー」("Keep Learning" 学び続けよう)、「シア」("Listen To Others" 耳をかたむけよう)、「ストロベリー」("Support Each Other" 互いに支えあおう)、「マンゴー」("Act with Hope" 希望を胸に行動する)、「ココナッツ」("Change the Game" 常識をくつがえす)、「モリンガ」("Dance It Out" 思いっきり表現して)の9種。

パッケージイラストは、イギリス在住のイラストレーター・クラーク志織さんの書きおろし。自分を肯定し、前向きな一歩を踏み出すまでの過程をさまざまなバックグランドをもつ個性的なキャラクターで表現している。