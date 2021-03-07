ひとり芸若手No.1決定戦『U-NEXT PRESENTS R-1グランプリ2021』の決勝戦が7日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA内WWホールからカンテレ・フジテレビ系で生放送され、ゆりやんレトリィバァが19代目のチャンピオンとなった。

ゆりやんレトリィバァ

今回から『R-1ぐらんぷり』から『R-1グランプリ』へとカタカナ表記に変更し、ロゴも刷新した同大会。出場資格を芸歴10年以内としたが、再びアマチュアにも門戸を広げ、結果として前年比214人増の2,746人がエントリーした。

決勝は、(1)マツモトクラブ【敗者復活】、(2)ZAZY、(3)土屋、(4)森本サイダー、(5)吉住、(6)寺田寛明、(7)かが屋賀屋、(8)kento fukaya、(9)高田ぽる子、(10)ゆりやんレトリィバァの順番で1stステージが行われ、ZAZYが1位、ゆりやんレトリィバァが2位、かが屋賀屋が3位でFinalステージに進出。ゆりやんレトリィバァが最高得点で、新生『R-1グランプリ2021』のチャンピオンに輝いた。

ゆりやんは5回目の決勝で、悲願の優勝。これで『第47回NHK上方漫才コンテスト』『女芸人No.1決定戦 THE W』(いずれも2017年)に続き、賞レース3冠となった。この後、優勝記者会見に臨む。

■『R-1グランプリ2021』決勝戦・結果

●1stステージ

(1)マツモトクラブ：637点

(2)ZAZY：669点【1位】

(3)土屋：647点

(4)森本サイダー：650点

(5)吉住：646点

(6)寺田寛明：633点

(7)かが屋賀屋：655点【3位】

(8)kento fukaya：650点

(9)高田ぽる子：652点

(10)ゆりやんレトリィバァ：666点【2位】

●Finalステージ

(1)かが屋賀屋：650点

(2)ゆりやんレトリィバァ：663点

(3)ZAZY：656点