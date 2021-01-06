ミスタードーナツは1月8日より、ベルギー王室御用達のチョコレートブランドであるピエール マルコリーニと共同開発した「misdo meets PIERRE MARCOLINIピエール マルコリーニ コレクション」全6種類の販売を開始する。

ミスタードーナツ「misdo meets PIERRE MARCOLINIピエール マルコリーニ コレクション」全6種を発売

「misdo meets PIERRE MARCOLINIピエール マルコリーニ コレクション」は、ピエール マルコリーニのボンボンショコラから人気商品をセレクトし、新開発の生地を使用したフォンダンショコラドーナツとココア風味のデニッシュ生地で、それらのイメージを再現。

全6種の商品概要は以下のとおりとなっている。

■フォンダンショコラドーナツショコラ(200円)

しっとり濃厚なチョコレートドーナツ生地に 、カカオの風味豊かなガナッシュクリームを絞った一品。表面には、コーティングチョコレートとビターなフレークチョコをトッピングし、ボンボン・ショコラ「ピエールマルコリーニグラン クリュ」をイメージしている。

■フォンダンショコラドーナツキャラメル(200円)

しっとり濃厚なチョコレートドーナツ生地に、塩キャラメルクリームを絞った一品。表面のココアパウダーでほろ苦さをプラスし、ピエール マルコリーニで人気のボンボン・ショコラ「アニモ キャラメル」をイメージしている。

■フォンダンショコラドーナツフランボワーズ(200円)

しっとり濃厚なチョコレートドーナツ生地に、ビターなガナッシュクリームとフランボワーズフィリングを絞った一品。ホワイトチョコとフランボワーズシュガーで仕上げた、甘酸っぱさが楽しめる。ボンボン・ショコラ「クール フランボワーズ」をイメージ。

■フォンダンショコラドーナツヘーゼルナッツ(200円)

しっとり濃厚なチョコレートドーナツ生地に、ガナッシュホイップとヘーゼルナッツクリームを絞った一品。 ホワイトチョコをコーティングし、キラキラトッピングで仕上げている。ボンボン・ショコラ「クール ノワゼット」をイメージ。

■デニッシュショコラフランボワーズ(230円)

ピエール マルコリーニの代名詞でもあるハートのボンボン・ショコラ「クール フランボワーズ」を、ココア風味のデニッシュ生地で表現。中にはガナッシュホイップとフランボワーズフィリングをサンドし、フランボワーズシュガーをトッピングすることで見た目のかわいらしさと甘酸っぱさを引き立てている。

■デニッシュショコラヘーゼルナッツ(230円)

ピエール マルコリーニの代名詞でもあるハートのボンボン・ショコラ「クール ノワゼット」を、ココア風味のデニッシュ生地で表現。中にはガナッシュホイップとヘーゼルナッツクリーム、フレークチョコをサンドしている。ホワイトチョコで表面をコーティングすることで、ほどよいビター感と甘さを感じる仕上がりに。

販売は1月8日3月中旬を予定。商品は無くなり次第終了となる。

※価格はすべて税別