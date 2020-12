「蔓延する」は一般的によく知られている漢字ですが、「蔓延る」と送り仮名を付けると、読み方に迷ってしまいがちです。これらは同じ熟語を使っている言葉でもともとの語源が同じであっても、意味のニュアンスが少しずつ異なります。しかし、読み方や意味がどう違うのか、よくわからない人も多いでしょう。

この記事では、「蔓延」や「蔓延る」の読み方や意味の違い、使用例を紹介していきます。あわせて類義語と対義語、英語表現についても紹介します。

「蔓延」「蔓延る」の意味と読み方

「蔓延」の意味は大きく分けて3種類あります。

勢いが盛んになって広まる、広まり栄える、威勢を振るう

ものが満ちて一杯になる、充満する

草木などがのび広がる、広がり茂る

「蔓延」の読み方は「まんえん」です。「蔓延る」と書く場合には「はびこる」と読みます。一般的に、草木がのびて広がり茂る場合に「蔓延る」と表現し、何かが充満したり威勢を振るったりする場合に「蔓延」と表現することが多いです。

「蔓」の持つ意味

「蔓延」に用いられている「蔓」は「つる」と読み、平安時代頃の書物にも登場しています。

「蔓」のもつ意味のひとつが、「長くのびて絡みつく草の総称」「つる草」などです。つる草は植物の茎ですが、長くのびて壁や塀などに巻きついたりよじ登ったりする性質があります。

「蔓」は常用漢字ではないことから「蔓延」は「まん延」とあらわされることが多いです。

「延」の持つ意味

「蔓延」の「延」の読み方は、音読みだと「エン」、訓読みだと「のびる・のべる・のばす・ひく・はえ」などです。

「延」には「のばす、のびる、広がる」などの意味があります。

つるがのびて広がるさまをあらわすことが語源となり「蔓延」という言葉が生まれました。つるは成長が早いことの比喩から、「蔓延」が「あっという間に社会に広がっていく様子」を意味するようになりました。

「蔓延」の使い方例

「蔓延」は病気や悪習など、ネガティブな意味で物事が広がっていく場合に使われることが多いです。「蔓延」や「蔓延る」がどのようなシーンで使われる言葉なのか、具体例を挙げて紹介していきます。

「学校でインフルエンザが蔓延している」

ウイルスや病気など、人にとってよくないものが流行している場合、「蔓延している」と表現することが多いです。厚生労働省の指標でも、インフルエンザが拡大している様子のひとつに「まん延」という言葉を使っています。

「洋館にはつたが鬱蒼と蔓延っている」

「蔓延る」とは、もともと植物のつる草があっという間にのび広がった様子をあらわす言葉です。例文のように、つたなどつるが広がりやすい植物が建物を覆っている様子を指して、「蔓延っている」と表現することはよくあります。

「ウイルスに関するうわさ話がSNSに蔓延している」

「蔓延する」は、病気以外にもネガティブなものが広がっている様子を指して使うことがあります。真偽不明なうわさ話など、人を混乱させたり動揺させたりするものが広がっている場合にも「蔓延する」と表現して、不確かな情報が広がっている様子をあらわしています。

「庭には雑草が蔓延っている」

「蔓延る」という言葉は、つる草以外が広がっている場合にも使われています。夏などに庭にあっという間に雑草が生えてしまった状態を指して、「雑草が蔓延っている」と表現することも多いです。

「蔓延」の類義語と対義語

「蔓延」は日常会話でよく使われる言葉のひとつとあって、類義語や対義語などもあります。ここでは、「蔓延する」「蔓延る」それぞれの類義語と対義語を紹介していきます。

「蔓延する」の対義語

「蔓延する」の明確な対義語はありませんが、言葉の使い方に合わせた対義表現はできます。

例えば「インフルエンザが蔓延している」の対義語として使うのであれば、「インフルエンザの流行が収束する」などが対義表現となります。また、「噂話が蔓延している」の対義語は、「噂話が沈静化した」などが対義表現です。

「蔓延する」の類義語

「蔓延する」には、さまざまな類義語があり、使用時のニュアンスにより類義語が異なります。

「広く伝わる」 : 行き渡る、流布する、広まる

「広範囲に広がる」 : 浸透する、充満する、満ちる

「拡散する」 : 拡散する、伝播する

「蔓延する」をどんな意味で使っているのかで、類義語となる言葉が異なります。

「蔓延る」の対義語

「蔓延る」はどんどん広がる様子をあらわす言葉です。対義語は広がらずにとどまっているさまをあらわす、「停滞する」「滞る」や「滞留する」などがあります。

また、植物が育たない様子を表す「枯れる」も、「蔓延る」の対義語のひとつです。

「蔓延る」の類義語

物事が速く広がる様子をあらわす「蔓延る」の類義語も、「蔓延する」同様意味によって少しずつ異なります。

広く知れ渡ること : 広まる、流布する、のさばる

広範囲に広がること : 行き渡る、広がる

「蔓延る」の類義語の中でも、草木が生えるときに使う「広がる」が使われることが多いです。

「蔓延」の英語での言い換え表現

「蔓延する」や「蔓延る」に該当する英語表現はいくつかあり、シーンに合わせて使い分けが可能です。その中でも代表的な英語表現を紹介していきます。

spread

「spread」には「広げる」という意味のほかに「覆う」という意味があります。

使用例

・spread of infection (感染症の蔓延)

・The branches spread far and wide. (枝葉が大きく蔓延っている)

名詞・動詞ともにあることから、「蔓延」「蔓延する」「蔓延る」の英語表現として使える言い回しです。

overgrow、grow over

草木が茂る様子をあらわすのであれば、「overgrow」や「grow over」などが使いやすいです。

使用例

・grow over time (時間とともに蔓延る)

・grow over and spread fast (蔓延ってどんどん広がる)

・Weeds overgrow the garden. (草が庭に蔓延っている)

横切って広がる様子をあらわすことから、「蔓延る」の英語表現としてふさわしい言葉です。

grow thick

密集していることをあらわす「thick」を使った「grow thick」も、「蔓延る」の英語表現のひとつです。

使用例

・ weeds grow very thick (雑草がたくさん生い茂っている)

・the trees that grow thick in summer (夏に葉が蔓延った木々)

とくに草木が蔓延る場合に、よく使われる表現です。

「蔓延」の読み方は2通り! 理解して使い分けましょう

「蔓延」は、「まんえん」という読み方のほかに、訓読みで「はびこる」という読み方を行う場合もあります。ただし、「蔓」は常用漢字ではないため、「まん延」「はびこる」と表示されることが多いです。

もともとはつたなど細いつるの植物があっという間に広がっていくことから、「蔓が延びる」と書いて「蔓延」という言葉が生まれました。現在では植物だけでなく、うわさ話や病気などが広がる様子に、「蔓延する」という言葉が使われています。

「蔓延」はどちらかというとネガティブな内容に対して使われることが多い言葉ですので、「蔓延」「蔓延る」を使うべき内容かどうかを見極めながら、活用していきましょう。