『映画ドラえもん のび太の月面探査記』が24日から、動画配信プラットフォーム・TELASA(テラサ)で配信される。合わせて、同作を含む「映画ドラえもん」39作も一挙配信される。

『映画ドラえもん のび太の月面探査記』(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2019

2019年に公開された『映画ドラえもん のび太の月面探査記』は、シリーズ歴代第2位の記録となる興行収入50億円を突破した作品で、「映画ドラえもん」の長い歴史の中、初の“月”が舞台。直木賞作家の辻村深月氏がシナリオを担当し、『新・のび太の大魔境~ペコと5人の探検隊~』(14年)、『新・のび太の日本誕生』(16年)の八鍬新之介氏が監督を務めた。さらに、広瀬アリス、ロッチ・中岡創一、サバンナ・高橋茂雄、柳楽優弥、吉田鋼太郎という豪華なゲスト声優たちも話題に。

合わせて、1980年公開の第1作『のび太の恐竜』をはじめとするシリーズ全39作も一挙配信。そのほかTELASAでは、大ヒット上映中の映画『STAND BY ME ドラえもん 2』公開を記念し、国内興収83.8億円、全世界興収100億円を突破する大ヒットとなった『STAND BY ME ドラえもん』(14年)も見放題配信中だ。