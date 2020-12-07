2021年1月から第2期の放送がスタートするTVアニメ『約束のネバーランド』より、第2期キービジュアルが公開。あわせて、スタッフ・キャスト情報も解禁となった。
■TVアニメTVアニメ『約束のネバーランド』スタッフ
原作：白井カイウ・出水ぽすか(集英社 ジャンプコミックス 刊)
監督：神戸守
シリーズ構成：大野敏哉・白井カイウ
キャラクターデザイン/総作画監督:嶋田和晃
プロップデザイン：板井寛樹
美術設定：池田繁美(アトリエ・ムサ)・大久保修一(アトリエ・ムサ)・友野加世子(アトリエ・ムサ)・乗末美穂(アトリエ・ムサ)
美術監督：池田繁美(アトリエ・ムサ)・丸山由紀子(アトリエ・ムサ)
色彩設計：横田明日香
撮影監督：塩川智幸(T2studio)
CG 監督：神田瑞帆
編集：松原理恵(瀬山編集室)
音楽：小畑貴裕
音響監督：清水勝則
アニメーション制作：CloverWorks
■TVアニメTVアニメ『約束のネバーランド』キャスト
エマ：諸星すみれ
レイ：伊瀬茉莉也
ドン：植木慎英
ギルダ：Lynn
ナット：石上静香
アンナ：茅野愛衣
トーマ・ドミニク：日野まり
ラニオン：森優子
アリシア・マルク：青山吉能
フィル・クリスティ：河野ひより
ロッシー：林鼓子
ジェミマ：久遠エリサ
イベット：白城なお
ソンジュ：神尾晋一郎
ムジカ：種﨑敦美
TVアニメ『約束のネバーランド』第2期は、2021年1月より放送開始予定。放送局など各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)白井カイウ・出水ぽすか／集英社・約束のネバーランド製作委員会