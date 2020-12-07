2021年1月から第2期の放送がスタートするTVアニメ『約束のネバーランド』より、第2期キービジュアルが公開。あわせて、スタッフ・キャスト情報も解禁となった。

■TVアニメTVアニメ『約束のネバーランド』スタッフ

原作：白井カイウ・出水ぽすか(集英社 ジャンプコミックス 刊)

監督：神戸守

シリーズ構成：大野敏哉・白井カイウ

キャラクターデザイン/総作画監督:嶋田和晃

プロップデザイン：板井寛樹

美術設定：池田繁美(アトリエ・ムサ)・大久保修一(アトリエ・ムサ)・友野加世子(アトリエ・ムサ)・乗末美穂(アトリエ・ムサ)

美術監督：池田繁美(アトリエ・ムサ)・丸山由紀子(アトリエ・ムサ)

色彩設計：横田明日香

撮影監督：塩川智幸(T2studio)

CG 監督：神田瑞帆

編集：松原理恵(瀬山編集室)

音楽：小畑貴裕

音響監督：清水勝則

アニメーション制作：CloverWorks

■TVアニメTVアニメ『約束のネバーランド』キャスト

エマ：諸星すみれ

レイ：伊瀬茉莉也

ドン：植木慎英

ギルダ：Lynn

ナット：石上静香

アンナ：茅野愛衣

トーマ・ドミニク：日野まり

ラニオン：森優子

アリシア・マルク：青山吉能

フィル・クリスティ：河野ひより

ロッシー：林鼓子

ジェミマ：久遠エリサ

イベット：白城なお

ソンジュ：神尾晋一郎

ムジカ：種﨑敦美

TVアニメ『約束のネバーランド』第2期は、2021年1月より放送開始予定。放送局など各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)白井カイウ・出水ぽすか／集英社・約束のネバーランド製作委員会