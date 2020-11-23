2021年1月からの放送開始が予定されているTVアニメ『ホリミヤ』より、登場キャラクター9名が描かれた新規キービジュアルや追加キャスト情報が公開された。
追加キャストとして、井浦秀役を山下大輝、柳明音役を福山潤、進藤晃一役を八代拓、谷原マキオ役を千葉翔也、沢田ほのか役を麻倉もも、堀京介役を小野大輔、堀百合子役を茅野愛衣、堀創太役を寺崎裕香、井浦基子役を金元寿子がそれぞれ担当する。
【『ホリミヤ』追加キャスト】
井浦 秀：山下大輝
柳 明音：福山 潤
進藤晃一：八代 拓
谷原マキオ：千葉翔也
沢田ほのか：麻倉もも
堀 京介：小野大輔
堀 百合子：茅野愛衣
堀 創太：寺崎裕香
井浦基子：金元寿子
そして、放送を直前に控える12月21日(月)には、キャスト9名が登場する2時間のABEMA特番が決定。特番では新規PVの公開などが予定されている。
■「ホリミヤ」超微炭酸系アベマ特番 ＃3
【出演】内山昂輝、山下誠一郎、小坂井祐莉絵、岡本信彦、近藤玲奈、山下大輝、福山 潤、麻倉もも、寺崎裕香
【MC】岩井勇気（ハライチ）
TVアニメ『ホリミヤ』は、2021年1月よりTOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)HERO・萩原ダイスケ／SQUARE ENIX・「ホリミヤ」製作委員会