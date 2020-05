日本テレビ系『金曜ロードSHOW!』(毎週金曜21:00~)では、視聴者リクエスト企画第2弾として、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ全3作品を、6月12日から3週連続で放送する。

今年で誕生35周年を迎えるSF映画の金字塔である『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。85年に1作目が公開されると、全世界で爆発的大ヒットを記録し、その後、PART2(89年)、PART3(90年)の続編も大ヒットとなった。

日本語吹替え版は、主人公の高校生マーティ(マイケル・J・フォックス)を山寺宏一が演じるバージョンで、これが地上波初放送。マーティの親友で科学者のドク(クリストファー・ロイド)の声は、青野武さんが演じている。

今回は、この3作が放送された翌週の7月3日に、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズの重要アイテムであるタイムマシン車「デロリアン」が登場する『レディ・プレイヤー1』(18年、米/スティーヴン・スピルバーグ監督作)を地上波初放送する。

(C) 1985 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

(C) 1989 Universal City Studios and U Drive Productions, Inc. All Rights Reserved.

(C) 1990 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.