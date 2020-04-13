2020年4月からの放送開始となったTVアニメ『新サクラ大戦 the Animation』より、第3話「帝都激震！新生莫斯科華撃団」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。

『新サクラ大戦 the Animation』は、PS4用ソフトウェア『新サクラ大戦』のアニメ化作品。本作の主人公は「帝国華撃団・花組」の隊長代理となった天宮さくら(cv. 佐倉綾音)。天宮さくらを中心にした『新サクラ大戦』の新たな物語が描かれる。

●TVアニメ『新サクラ大戦 the Animation』、第3話のあらすじ＆場面カット

■第三話「帝都激震！新生莫斯科華撃団」

突如現れた莫斯科華撃団所属の空中移動要塞『セバストーポリ』。その巨大な要塞から一人の男が、謎の鉄仮面集団を引き連れて大帝国劇場に降りて来た。男は莫斯科華撃団隊長ヴァレリー・カミンスキーと名乗り、さくらに一本の赤い薔薇を差し出す。

(シナリオ：砂山蔵澄、絵コンテ：今義和、演出：のがみかずお)

TVアニメ『新サクラ大戦 the Animation』は、TOKYO MXほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

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