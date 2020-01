「トランスフォーマー」シリーズの映画『バンブルビー』より「DLXスケール・ブリッツウイング」がフィギュア化。価格は25,000円(税抜)。

ブリッツウィングは、『バンブルビー』に登場するトランスフォーマー。ディセプティコンの航空兵であり、戦闘機のファントムIIに変形する。実際の商品は、全高約27cmのフル可動ハイエンドフィギュアとなっている。

また、細部まで作りこまれた精密な造形とウェザリング表現を含むリアルな塗装により、劇中の姿を再現できるとのこと。全身の可動ポイントは51ヶ所あり、LEDによって目が光るライトアップギミックも搭載している(電池別売り)。

さらに、右腕はナルレイ形態に差し替えが可能。そのほか、エレクトロンソーブレードを保持した左手を含む各種交換式手首パーツとスタンドが付属している。なお、現在は販売終了している。

