12月30日にTBSで生放送される『第61回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)の各賞受賞者＆曲が16日、発表された。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、Little Glee Monsterの「ECHO」、三浦大知の「片隅」、欅坂46の「黒い羊」、AKB48の「サステナブル」、純烈の「純烈のハッピーバースデー」、乃木坂46の「Sing Out!」、氷川きよしの「大丈夫」、日向坂46の「ドレミソラシド」、DA PUMPの「P.A.R.T.Y.～ユニバース・フェスティバル～」、Foorinの「パプリカ」の10曲。

「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、海蔵亮太、新浜レオン、BEYOOOOONDS、彩青の4組が選出された。

また、「特別賞」に菅田将暉、竹内まりや、米津玄師が選ばれた。

『第61回輝く! 日本レコード大賞』各賞受賞者＆曲

【優秀作品賞】

「ECHO」Little Glee Monster

「片隅」三浦大知

「黒い羊」欅坂46

「サステナブル」AKB48

「純烈のハッピーバースデー」純烈

「Sing Out!」乃木坂46

「大丈夫」氷川きよし

「ドレミソラシド」日向坂46

「P.A.R.T.Y.～ユニバース・フェスティバル～」DA PUMP

「パプリカ」Foorin

【新人賞】

海蔵亮太

新浜レオン

BEYOOOOONDS

彩青

【特別賞】

菅田将暉

竹内まりや

米津玄師

【最優秀アルバム賞】

『9999』THE YELLOW MONKEY

【優秀アルバム賞】

『いつか、その日が来る日まで...』矢沢永吉

『瞬間的シックスセンス』あいみょん

『Sympa』King Gnu

『美らさ愛さ』夏川りみ

【最優秀歌唱賞】

市川由紀乃

【作曲賞】

岩崎貴文

「限界突破×サバイバー」氷川きよし

【作詩賞】

石原信一

「最北シネマ」 松原健之

「雪恋華」 市川由紀乃

【編曲賞】

大橋卓弥／常田真太郎

「青春」スキマスイッチ

【企画賞】

「GUNDAM SONG COVERS」森口博子

「大航海2020 ～恋より好きじゃ、ダメですか？ver.～」高田夏帆

「微吟」ちあきなおみ

「My Bouquet」伊藤蘭

「Love Covers」ジェジュン

「令和」ゴールデンボンバー

【日本作曲家協会選奨】

丘みどり

【功労賞】

金井克子

園まり

袴田宗孝

ビリー・バンバン

【特別功労賞】

有馬三恵子

内田裕也

千家和也

萩原健一

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