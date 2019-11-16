12月30日にTBSで生放送される『第61回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)の各賞受賞者＆曲が16日、発表された。
大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、Little Glee Monsterの「ECHO」、三浦大知の「片隅」、欅坂46の「黒い羊」、AKB48の「サステナブル」、純烈の「純烈のハッピーバースデー」、乃木坂46の「Sing Out!」、氷川きよしの「大丈夫」、日向坂46の「ドレミソラシド」、DA PUMPの「P.A.R.T.Y.～ユニバース・フェスティバル～」、Foorinの「パプリカ」の10曲。
「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、海蔵亮太、新浜レオン、BEYOOOOONDS、彩青の4組が選出された。
また、「特別賞」に菅田将暉、竹内まりや、米津玄師が選ばれた。
『第61回輝く! 日本レコード大賞』各賞受賞者＆曲
【優秀作品賞】
「ECHO」Little Glee Monster
「片隅」三浦大知
「黒い羊」欅坂46
「サステナブル」AKB48
「純烈のハッピーバースデー」純烈
「Sing Out!」乃木坂46
「大丈夫」氷川きよし
「ドレミソラシド」日向坂46
「P.A.R.T.Y.～ユニバース・フェスティバル～」DA PUMP
「パプリカ」Foorin
【新人賞】
海蔵亮太
新浜レオン
BEYOOOOONDS
彩青
【特別賞】
菅田将暉
竹内まりや
米津玄師
【最優秀アルバム賞】
『9999』THE YELLOW MONKEY
【優秀アルバム賞】
『いつか、その日が来る日まで...』矢沢永吉
『瞬間的シックスセンス』あいみょん
『Sympa』King Gnu
『美らさ愛さ』夏川りみ
【最優秀歌唱賞】
市川由紀乃
【作曲賞】
岩崎貴文
「限界突破×サバイバー」氷川きよし
【作詩賞】
石原信一
「最北シネマ」 松原健之
「雪恋華」 市川由紀乃
【編曲賞】
大橋卓弥／常田真太郎
「青春」スキマスイッチ
【企画賞】
「GUNDAM SONG COVERS」森口博子
「大航海2020 ～恋より好きじゃ、ダメですか？ver.～」高田夏帆
「微吟」ちあきなおみ
「My Bouquet」伊藤蘭
「Love Covers」ジェジュン
「令和」ゴールデンボンバー
【日本作曲家協会選奨】
丘みどり
【功労賞】
金井克子
園まり
袴田宗孝
ビリー・バンバン
【特別功労賞】
有馬三恵子
内田裕也
千家和也
萩原健一
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