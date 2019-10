スマホゲーム『ドールズフロントライン』より404小隊のリーダー「UMP45」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化され、2020年7月に発売される。価格は8,000円(税抜)。

「figma UMP45」は、figmaオリジナル関節パーツで、作中のシーンを再現可能。要所に軟質素材を使う事で、プロポーションを崩さず可動域を確保しているとのこと。また、表情は「笑顔」、「真剣顔」、「不敵顔」の3種。

さらに、付属品のサブマシンガン「UMP45」はストックを折りたためるほか、サプレッサーの取り外し、マガジンの着脱が可能となっている。そして、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱する。

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C) SUNBORN Japan Co., Ltd.