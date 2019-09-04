7月9日にくも膜下出血のため亡くなったジャニーズ事務所のジャニー喜多川社長(享年87)の「お別れの会」が4日、東京ドームで開催され、「関係者の部」に所属タレント154人が参列した。

ジャニー喜多川社長のお別れの会に所属タレント154人が参列

参列したジャニーズ事務所の所属タレントは以下の通り。

近藤真彦

佐藤アツヒロ

岡本健一

中居正広

木村拓哉

少年隊(東山紀之、植草克秀)

TOKIO(城嶋茂、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也)

KinKi Kids(堂本光一、堂本剛)

V6(坂本昌行、長野博、井ノ原快彦、森田剛、三宅健、岡田准一)

嵐(大野智、二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤)

NEWS(小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久、手越祐也)

KAT-TUN(亀梨和也、上田竜也、中丸雄一)

関ジャニ∞(横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、錦戸亮、大倉忠義)

Hey! Say! JUMP(山田涼介、知念侑李、中島裕翔、有岡大貴、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太)

Kis-My-Ft2(北山宏光、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣)

Sexy Zone(佐藤勝利、中島健人、菊池風磨、マリウス葉)

A.B.C-Z(橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一、塚田僚一)

ジャニーズWEST(重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濵田崇裕、小瀧望)

King ＆ Prince(平野紫耀、永瀬廉、高橋海人、岸優太、神宮寺勇太)

生田斗真

風間俊介

屋良朝幸

内博貴

中山優馬

ふぉ～ゆ～(越岡裕貴、松崎祐介、福田悠太、辰巳雄大)

浜中文一

SixTONES(ジェシー、京本大我、高地優吾、松村北斗、森本慎太郎、田中樹)

Snow Man(岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介)

Travis Japan(宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗)

HiHi Jets(高橋優斗、井上瑞稀、橋本涼、猪狩蒼弥、作間龍斗)

美 少年(佐藤龍我、金指一世、藤井直樹、岩﨑大昇)

7 MEN 侍(中村嶺亜、本高克樹、佐々木大光、矢花黎)

宇宙Six(山本亮太、江田剛、松本幸大、原嘉孝)

MADE(稲葉光、秋山大河、冨岡健翔、福士申樹)

なにわ男子(西畑大吾、高橋恭平、大橋和也)

少年忍者(北川拓実、内村颯太、ヴァサイェガ渉、元木湧、織山尚大、安嶋秀生、平塚翔馬、豊田陸人、黒田光輝、深田竜生、檜山光成、青木滉平、稲葉通陽、久保廉、川崎星輝)

Jr.SP(林蓮音、和田優希、松尾龍、中村浩大)

林翔太

高田翔

寺西拓人

野澤祐樹

室龍太

小川優