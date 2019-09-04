7月9日にくも膜下出血のため亡くなったジャニーズ事務所のジャニー喜多川社長(享年87)の「お別れの会」が4日、東京ドームで開催され、「関係者の部」に所属タレント154人が参列した。
参列したジャニーズ事務所の所属タレントは以下の通り。
近藤真彦
佐藤アツヒロ
岡本健一
中居正広
木村拓哉
少年隊(東山紀之、植草克秀)
TOKIO(城嶋茂、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也)
KinKi Kids(堂本光一、堂本剛)
V6(坂本昌行、長野博、井ノ原快彦、森田剛、三宅健、岡田准一)
嵐(大野智、二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤)
NEWS(小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久、手越祐也)
KAT-TUN(亀梨和也、上田竜也、中丸雄一)
関ジャニ∞(横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、錦戸亮、大倉忠義)
Hey! Say! JUMP(山田涼介、知念侑李、中島裕翔、有岡大貴、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太)
Kis-My-Ft2(北山宏光、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣)
Sexy Zone(佐藤勝利、中島健人、菊池風磨、マリウス葉)
A.B.C-Z(橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一、塚田僚一)
ジャニーズWEST(重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濵田崇裕、小瀧望)
King ＆ Prince(平野紫耀、永瀬廉、高橋海人、岸優太、神宮寺勇太)
生田斗真
風間俊介
屋良朝幸
内博貴
中山優馬
ふぉ～ゆ～(越岡裕貴、松崎祐介、福田悠太、辰巳雄大)
浜中文一
SixTONES(ジェシー、京本大我、高地優吾、松村北斗、森本慎太郎、田中樹)
Snow Man(岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介)
Travis Japan(宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗)
HiHi Jets(高橋優斗、井上瑞稀、橋本涼、猪狩蒼弥、作間龍斗)
美 少年(佐藤龍我、金指一世、藤井直樹、岩﨑大昇)
7 MEN 侍(中村嶺亜、本高克樹、佐々木大光、矢花黎)
宇宙Six(山本亮太、江田剛、松本幸大、原嘉孝)
MADE(稲葉光、秋山大河、冨岡健翔、福士申樹)
なにわ男子(西畑大吾、高橋恭平、大橋和也)
少年忍者(北川拓実、内村颯太、ヴァサイェガ渉、元木湧、織山尚大、安嶋秀生、平塚翔馬、豊田陸人、黒田光輝、深田竜生、檜山光成、青木滉平、稲葉通陽、久保廉、川崎星輝)
Jr.SP(林蓮音、和田優希、松尾龍、中村浩大)
林翔太
高田翔
寺西拓人
野澤祐樹
室龍太
小川優