コトブキヤが展開するARTFX+シリーズより、バットマンが1/10スケールで発売される。2019年8月発売予定で、価格は7,344円(税込)。

「ARTFX+バットマン HUSH」は、「ロング・ハロウィーン」、「ダーク・ビクトリー」など数々のバットマン名作ミステリィを生んだジェフ・ローブが原作を、ジム・リーがペンシラーを手掛けて生み出された物語。2019年の「バットマン生誕80周年」を記念したアイテム第一弾となる。

実際のフィギュアでは、戦闘態勢のマッシブな姿を再現。台座はバットマークをあしらった鉄板台座となっており、足裏のマグネットで固定可能となっている。

また、本商品は、2017年2月発売「ARTFX+バットマン&ロビン 2パック」のバットマンを単体パックへ変更。パッケージデザイン、フィギュア本体カラーを変更した再生産品となっている。

