JALは7月22日に正式発表された「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」(東京2020大会)マスコット「ミライトワ」「ソメイティ」のデビューを記念し、7月24日より東京2020大会マスコットを描いたデカール機(ボーイング777-200型機/JL907便)を就航した。羽田/伊丹/新千歳/福岡/那覇など、国内の幹線を中心に、空から東京2020大会への機運を高める。

第2、第3の特別デカール機も構想

東京2020大会マスコットは2017年12月~2018年2月にかけて、日本全国および海外の日本人学校の小学生による投票を実施。この7月22日に、東京2020オリンピックのマスコットとして「ミライトワ」、東京2020パラリンピックマスコットとして「ソメイティ」が正式に発表された。

JALとANAは2015年6月、国際オリンピック委員会(IOC)との協議の上、特例として2社共存での東京2020オフィシャルパートナー(旅客航空輸送サービスカテゴリー)の契約を提携。契約期間は両社ともに2015年6月15日~2020年12月31日となっており、呼称やマークなどを使用し、オリンピック・パラリンピックムーブメントの盛り上げや、日本代表選手団の支援、東京2020大会の成功に向けて様々な取り組みを行っている。

今回の特別デカール機は、開催2年前を迎える東京2020大会への機運を高めるべく、東京都や東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会とともに、「2 Years to Go!」のスローガン、また、JAL×東京2020大会のコミュニケーションスローガン「Fly for it! 一緒なら、もっと飛べる。」に込めた思いを体現した活動の一環となる。7月24日から全国の空を飛び、東京2020大会終了までの就航を予定している。

JALはマスコットの決定にあわせて今回の特別デカール機を計画し、第1機目のデザインはマスコットの発表から早期に就航できるデザインとした。JAL1機目のデカールは、「ミライトワ」「ソメイティ」と共に、東京2020大会エンブレムと鶴丸がデザインされており、「JALは東京2020に関わる全ての人を応援します」というメッセージも描かれた、縦1.3m×横3.7mという大きさ。JALは今後新たな特別デカール機も予定しており、マスコットの新たなポーズが発表されることになれば、そのポーズにあわせた新たなデザインができればと構想している。

マークなどを用いた展開は日本国内に限られているため、路線は国内線のみとなるものの、「この特別デカール機を全国の空港と空に展開することで、東京2020大会は東京だけのものではなく、全国の人々が身近に感じられるものにできれば」というJALの想いが込められている。

空港内にアスリートたちが集結

JALはさらに7月24日~9月6日まで、羽田空港国内線第1ターミナルにて東京2020 2年前をテーマにした空港装飾を展開している。テニス・錦織圭選手や空手・植草歩選手など、JAL所属、またはJALがサポートする東京2020を目指すアスリートの横断幕を掲げている。また、「ミライトワ」「ソメイティ」と一緒に記念撮影ができるエリアも設置している。

7月28日~29日には、羽田空港国内線第1ターミナル2階の中央イベントスペースにスペシャルゲストを招き、VRフェンシング体験やその場でJALネクストアスリートマイルへ寄付すると抽選会に参加できるイベントを展開する。さらに7月30日~31日には、もれなく賞品が当たる抽選会イベントを実施する。JALが展開する「Fly for it!一緒なら、もっと飛べる。」の新着情報は随時、オフィシャルサイトで発信している。