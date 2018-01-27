アイドルグループ・SKE48の松井珠理奈と、AKB48の込山榛香が26日、都内で行われた「豆腐プロレス The REAL 2018 WIP QUEENDOM in 愛知県体育館」(2月23日 18:00～、CSスカチャン)完全独占生中継決定！取材会に出席した。

同大会は、AKB48グループメンバー×プロレス×ドラマという前代未聞の組み合わせが反響を呼んだ連続ドラマ『豆腐プロレス』(テレビ朝日系)のリアルイベント第2弾。今大会のメインマッチ『中日スポーツ杯争奪 タッグマッチ』では、ハリウッドJURINA(松井)・シャーク込山(込山)タッグと、オクトパス須田(須田亜香里)・道頓堀白間(白間美瑠)タッグが激突する。

取材会場に詰めかけた多くの取材陣を目にした松井は「この大会がすごく注目されているということなのかなと感じています。今回は2回目の興行で、私自身は地元・愛知県での試合になりますので、前回よりもさらに期待されているなってすごく感じてします」と笑顔を見せ、「この2・23はこの日しかない試合なので、ぜひたくさんの方に足を運んで見ていただきたいですし、会場に来られない皆さんも、ぜひテレビの前で絶対に見て応援してほしいなと思います」と訴えた。

また、今大会の見どころを聞かれた込山は「前回のWIP(後楽園ホール)で勝利したときにリングの上で『次世代と言われているけど、次じゃない。今なんだ！』ということを言ったんですね。それで今回、メインイベントでJURINAさんと一緒に戦わせていただくということで、"今"ということを皆さんにお見せできるのではないかと思うので、そこに注目していただけたらなと思います」とアピールした。

さらに、タッグパートナーとしてお互いの魅力を聞かれると、松井は「熱さを感じますし、『次世代じゃなくて今を引っ張りたい』という言葉は、実際の48グループでの気持ちと被る部分もあるんじゃないかなって感じているので、一緒に戦えることは、私自身も刺激になります」と吐露し、「ハリウッドJURINAとしては、これからライバルになるであろう選手で、その2人がタッグを組んだらどういう化学反応が起きるのかというのを、ぜひ楽しみにしてほしいなと思っています」とコメント。

ハリウッドJURINAを倒すためにプロレスをやってきたという込山は「JURINAさんを倒すというのは難しいことで、1番大きな壁でもありますが、近くで見ているとすべてにおいて頼もしいです」と胸の内を明かし、「それがハリウッドJURINAなんだなって魅力をたくさん感じるので、より倒したいなという気持ちも強くなりました」と気合を覗かせた。

また「言い残したことがある」と自ら声を挙げた松井は「ファンの皆さまのコールが1番のパワーになるので、JURINAコールをたくさん響かせてほしいです」とお願いし、松井から「JURINAコールでいいですか?」とあおられた込山は「シャークコールも負けじとお願いします」と応戦した。