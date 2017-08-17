アイドルグループ・SKE48の松井珠理奈、HKT48/AKB48の宮脇咲良が16日、都内で行われたスカパー！(8月29日 スカチャン)で生放送される番組『豆腐プロレス The REAL 2017 WIP CLIMAX in 後楽園ホール』の取材会に出席した。

スカパー！では、8月29日の18時～22時に東京・後楽園ホールで開催されるイベント「豆腐プロレス The REAL 2017 WIP CLIMAX in 後楽園ホール」を独占生中継。この日はFIGHTING TV サムライで生放送されたプロレス&格闘技情報番組『速報! バトル☆メン』に松井珠理奈と宮脇咲良が出演して同番組の告知を行い、番組収録前には報道陣の取材に応じた。

松井と宮脇は、29日に開催される『豆腐プロレス The REAL 2017 WIP CLIMAX in 後楽園ホール』で、チェリー宮脇(宮脇)＆ロングスピーチ横山(横山由依)×ハリウッドJURINA(松井)＆道頓堀白間(白間美瑠)のスペシャル・ドリーム・タッグ・マッチで対決。チェリー宮脇としてリングに上がる宮脇は「私は一度も珠理奈さんに勝ったことがありません。この2年間は自分のためにできることを全力でやってきたので、錦糸町道場に絶対にベルトを持ち帰りたいです。プロレスファンの方に舐めていると言われる試合にならないよう、全力で練習していますので、皆さんに認めてもらえる試合を出来ればと思っています」と意欲満々。対する松井は「シングルマッチはよくやってきましたが、新生パワーストーンズでの試合はお見せできてないので、パワーストーンズの連携とかタッグの強さを見せて行けたらと思います」と見どころを語った。

ドラマ『豆腐プロレス』(テレビ朝日系)ではライバル関係だった松井と宮脇。48グループ内でも人気を二分している2人に「お互いに負けたくない存在？」と投げ掛けると、宮脇は「負けるのが好きな人はいないと思うので、勝ちたいとは思っています」とライバル心をむき出しにするも「歳も近いし最近は比べられることも多いので、お互い切磋琢磨して行きたいと思います」と回答。一方の松井は「ライバルが欲しいなと思っていました。最大のライバル(松井玲奈)がいなくなったし、ライバルがいたから今の自分があります。もっともっとそういうメンバーが増えたら48グループも楽しくなるんじゃないかなと思いますね」と松井玲奈に続くライバルを欲している様子だった。